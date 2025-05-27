https://ria.ru/20250527/udary-2019426512.html

Эксперт назвал ответные удары по Украине сигналом начать переговоры

Эксперт назвал ответные удары по Украине сигналом начать переговоры - РИА Новости, 27.05.2025

Эксперт назвал ответные удары по Украине сигналом начать переговоры

Удары российской армии по военным объектам Украины, осуществленные в последние три дня, - явный сигнал Киеву подумать, прежде чем атаковать российскую... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T19:00:00+03:00

2025-05-27T19:00:00+03:00

2025-05-27T19:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

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БЕЙРУТ, 27 мая - РИА Новости. Удары российской армии по военным объектам Украины, осуществленные в последние три дня, - явный сигнал Киеву подумать, прежде чем атаковать российскую территорию, и начать реальные переговоры о мире, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился ливанский эксперт в области российской и международной политики Тони Маалюф. "Сегодня заявление министерства обороны Российской Федерации о том, что на протяжении последних трех дней был осуществлен ответ России, это очень важный сигнал для того, чтобы украинское руководство подумало хорошо перед тем, как совершать какие-то атаки против российских территорий", - сказал Маалюф. По мнению эксперта, состоявшиеся ранее переговоры не дали ощутимого результата, в связи с чем единственный фактор, который будет реально влиять на ход событий, это успех на фронте. "По мере продвижения российских войск, а значит завершение освобождения полностью Донецкой Народной Республики, Запорожья и Херсона, и сейчас тоже речь идет о буферной зоне в районе Сум и Харькова и так далее - это единственный путь, который защитит российские территории от атак и создаст серьезный фактор для того, чтобы Украина и Запад в целом, который стоит за вооружением украинских войск, подумали хорошо о том, чтобы как-то сократить срок такой войны",- пояснил Маалюф. При этом ливанский эксперт отметил, что отказываться от переговорного процесса – это не совсем правильно. По его мнению, важно чтобы переговорная линия и линия фронта шли параллельно. "То, что предлагает Запад, - заморозить конфликт на 30 дней и начать тогда переговоры или разговоры – это совсем не то. Как сейчас? Разумное решение российского руководства принято - мы за переговоры, но фронт есть фронт", - добавил эксперт. Маалюф подчеркнул, что временное прекращение огня необходимо Украине для перевооружения и укрепления своих позиций для возобновления боевых действий с новой силой. "Киеву необходимо дать понять, что надо заплатить дорого за то, что этот конфликт слишком затянулся, и что надо посерьезнее относиться к переговорам", - отметил Маалюф. Ранее в Минобороны РФ заявили, что киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокаций, направленных на срыв переговорного процесса. С 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории России. При этом в ответ российские войска наносят удары исключительно по военным целям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, россия, киев