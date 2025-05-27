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ВС России уничтожили команду дроноводов ВСУ в Харьковской области
ВС России уничтожили команду дроноводов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 27.05.2025
ВС России уничтожили команду дроноводов ВСУ в Харьковской области
Ударом у аэропорта в Харьковской области поражена команда дроноводов ВСУ, ангар с БПЛА, вероятно, повреждены вертолеты, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T10:04:00+03:00
2025-05-27T10:04:00+03:00
2025-05-27T10:04:00+03:00
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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Ударом у аэропорта в Харьковской области поражена команда дроноводов ВСУ, ангар с БПЛА, вероятно, повреждены вертолеты, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его информации, поступают сообщения об ударе по району аэропорта в городе Чугуев. "Судя по дополнительным данным, уничтожена большая команда дроноводов, сгорел ангар с кучей беспилотников разного типа. Вероятно, сильно повреждены некоторые из вертолетов. Удар был серией, есть основание считать, что под удар попали иностранные наёмники, которые нагло расположились в нескольких заведениях у аэропорта", - сказал Лебедев.
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харьковская область, чугуев, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Чугуев, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили команду дроноводов ВСУ в Харьковской области
Ударом у аэропорта в Харьковской области поражена команда дроноводов ВСУ и ангар