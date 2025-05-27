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ВС России уничтожили команду дроноводов ВСУ в Харьковской области

ВС России уничтожили команду дроноводов ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 27.05.2025

ВС России уничтожили команду дроноводов ВСУ в Харьковской области

Ударом у аэропорта в Харьковской области поражена команда дроноводов ВСУ, ангар с БПЛА, вероятно, повреждены вертолеты, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T10:04:00+03:00

2025-05-27T10:04:00+03:00

2025-05-27T10:04:00+03:00

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харьковская область

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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Ударом у аэропорта в Харьковской области поражена команда дроноводов ВСУ, ангар с БПЛА, вероятно, повреждены вертолеты, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его информации, поступают сообщения об ударе по району аэропорта в городе Чугуев. "Судя по дополнительным данным, уничтожена большая команда дроноводов, сгорел ангар с кучей беспилотников разного типа. Вероятно, сильно повреждены некоторые из вертолетов. Удар был серией, есть основание считать, что под удар попали иностранные наёмники, которые нагло расположились в нескольких заведениях у аэропорта", - сказал Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область, чугуев, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность