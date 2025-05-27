https://ria.ru/20250527/ucheniya-2019398565.html

Противолодочные корабли на учениях на Балтике нашли и уничтожили субмарину

Противолодочные корабли на учениях на Балтике нашли и уничтожили субмарину - РИА Новости, 27.05.2025

Противолодочные корабли на учениях на Балтике нашли и уничтожили субмарину

Поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей (МПК) "Кабардино-Балкария" и "Алексин" обнаружила и уничтожила подводную лодку условного... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T17:31:00+03:00

2025-05-27T17:31:00+03:00

2025-05-27T17:33:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей (МПК) "Кабардино-Балкария" и "Алексин" обнаружила и уничтожила подводную лодку условного противника на крупных учениях в Балтийском море, сообщили в пресс-службе Балтфлота. "Корабельная противолодочная ударная группа Балтийского флота, выполняющая учебно-боевые задачи в море, провела учение, в ходе которого экипажи МПК "Кабардино-Балкария" и "Алексин" отработали комплекс мероприятий по поиску подводной лодки условного противника и ее уничтожению", - говорится в сообщении. Уточняется, что экипажи противолодочных кораблей флота выполнили комплекс практических стрельб реактивными бомбометными установками РБУ-6000, вынудив субмарину условного противника к всплытию. Отмечается также, что в акватории Балтийского моря базовый тральщик Ленинградской военно-морской базы "Павел Хенов" обезвредил участок морского минного заграждения. Плановые учения российского флота начались в Балтийском море при поддержке авиации, с участием 3 тысяч военных и 20 кораблей, сообщили во вторник в пресс-службе Балтийского флота. МПК "Кабардино-Балкария" и "Алексин" – противолодочные корабли проекта 1331М, имеющие на вооружении зенитно-ракетные комплексы, зенитные управляемые ракеты, 76-мм артиллерийские установки, шестиствольные 30-мм артиллерийские установки, торпедные аппараты, реактивные бомбометные установки, а также реактивные глубинные бомбы.

https://ria.ru/20250527/eskalatsiya-2019239996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Учения российского флота в Балтийском море Балтийский флот начал плановые учения, в которых участвуют более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, сообщила пресс-служба флота. Экипажи будут решать противолодочные задачи, отработают защиту от безэкипажных катеров, проведут стрельбы по морским и воздушным целям. 2025-05-27T17:31 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, балтийское море, балтийский флот вмф россии, россия, вмф рф, вооруженные силы рф