https://ria.ru/20250527/ucheniya-2019398565.html
Противолодочные корабли на учениях на Балтике нашли и уничтожили субмарину
Противолодочные корабли на учениях на Балтике нашли и уничтожили субмарину - РИА Новости, 27.05.2025
Противолодочные корабли на учениях на Балтике нашли и уничтожили субмарину
Поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей (МПК) "Кабардино-Балкария" и "Алексин" обнаружила и уничтожила подводную лодку условного... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T17:31:00+03:00
2025-05-27T17:31:00+03:00
2025-05-27T17:33:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей (МПК) "Кабардино-Балкария" и "Алексин" обнаружила и уничтожила подводную лодку условного противника на крупных учениях в Балтийском море, сообщили в пресс-службе Балтфлота. "Корабельная противолодочная ударная группа Балтийского флота, выполняющая учебно-боевые задачи в море, провела учение, в ходе которого экипажи МПК "Кабардино-Балкария" и "Алексин" отработали комплекс мероприятий по поиску подводной лодки условного противника и ее уничтожению", - говорится в сообщении. Уточняется, что экипажи противолодочных кораблей флота выполнили комплекс практических стрельб реактивными бомбометными установками РБУ-6000, вынудив субмарину условного противника к всплытию. Отмечается также, что в акватории Балтийского моря базовый тральщик Ленинградской военно-морской базы "Павел Хенов" обезвредил участок морского минного заграждения. Плановые учения российского флота начались в Балтийском море при поддержке авиации, с участием 3 тысяч военных и 20 кораблей, сообщили во вторник в пресс-службе Балтийского флота. МПК "Кабардино-Балкария" и "Алексин" – противолодочные корабли проекта 1331М, имеющие на вооружении зенитно-ракетные комплексы, зенитные управляемые ракеты, 76-мм артиллерийские установки, шестиствольные 30-мм артиллерийские установки, торпедные аппараты, реактивные бомбометные установки, а также реактивные глубинные бомбы.
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Учения российского флота в Балтийском море
Балтийский флот начал плановые учения, в которых участвуют более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, сообщила пресс-служба флота. Экипажи будут решать противолодочные задачи, отработают защиту от безэкипажных катеров, проведут стрельбы по морским и воздушным целям.
2025-05-27T17:31
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безопасность, балтийское море, балтийский флот вмф россии, россия, вмф рф, вооруженные силы рф
Безопасность, Балтийское море, Балтийский флот ВМФ России, Россия, ВМФ РФ, Вооруженные силы РФ
Противолодочные корабли на учениях на Балтике нашли и уничтожили субмарину
МПК "Кабардино-Балкария" и "Алексин" на учениях на Балтике уничтожили субмарину
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей (МПК) "Кабардино-Балкария" и "Алексин" обнаружила и уничтожила подводную лодку условного противника на крупных учениях в Балтийском море, сообщили в пресс-службе Балтфлота.
"Корабельная противолодочная ударная группа Балтийского флота, выполняющая учебно-боевые задачи в море, провела учение, в ходе которого экипажи МПК "Кабардино-Балкария" и "Алексин" отработали комплекс мероприятий по поиску подводной лодки условного противника и ее уничтожению", - говорится в сообщении.
Уточняется, что экипажи противолодочных кораблей флота выполнили комплекс практических стрельб реактивными бомбометными установками РБУ-6000, вынудив субмарину условного противника к всплытию.
Отмечается также, что в акватории Балтийского моря
базовый тральщик Ленинградской военно-морской базы "Павел Хенов" обезвредил участок морского минного заграждения.
Плановые учения российского флота начались в Балтийском море при поддержке авиации, с участием 3 тысяч военных и 20 кораблей, сообщили во вторник в пресс-службе Балтийского флота.
МПК "Кабардино-Балкария" и "Алексин" – противолодочные корабли проекта 1331М, имеющие на вооружении зенитно-ракетные комплексы, зенитные управляемые ракеты, 76-мм артиллерийские установки, шестиствольные 30-мм артиллерийские установки, торпедные аппараты, реактивные бомбометные установки, а также реактивные глубинные бомбы.