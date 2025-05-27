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Опубликован список участников второго потока программы "Время героев" - РИА Новости, 27.05.2025
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20:14 27.05.2025 (обновлено: 21:15 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/uchastniki-2019434868.html
Опубликован список участников второго потока программы "Время героев"
Опубликован список участников второго потока программы "Время героев" - РИА Новости, 27.05.2025
Опубликован список участников второго потока программы "Время героев"
Программа "Время героев" опубликовала список некоторых участников второго потока, всего на курс отобрали 85 человек, сообщается на сайте проекта. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T20:14:00+03:00
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общество
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Программа "Время героев" опубликовала список некоторых участников второго потока, всего на курс отобрали 85 человек, сообщается на сайте проекта. "Участниками второго потока программы стали кандидаты, показавшие лучшие результаты в тестировании, а также имеющие значительные воинские заслуги и управленческий опыт. Из них 37 человек подавали заявки на первом этапе регистрации — весной 2024 года, а 48 человек зарегистрировались на втором этапе — в период с ноября 2024 по январь 2025 года", — говорится в заявлении.Среди участников второго потока:Также рассматривались кандидаты, успешно завершившие обучение по онлайн-программе. Участники приступят к обучению в июне. При оглашении послания Федеральному собранию в феврале прошлого года президент Владимир Путин заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и бойцов спецоперации под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие лучшие качества.Цель проекта — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
https://ria.ru/20250527/putin-2019367836.html
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общество, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Общество, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Опубликован список участников второго потока программы "Время героев"

На второй поток программы "Время героев" отобрали 85 участников

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкУчастники специальной кадровой образовательной программы "Время героев"
Участники специальной кадровой образовательной программы Время героев - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Участники специальной кадровой образовательной программы "Время героев". Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Программа "Время героев" опубликовала список некоторых участников второго потока, всего на курс отобрали 85 человек, сообщается на сайте проекта.
"Участниками второго потока программы стали кандидаты, показавшие лучшие результаты в тестировании, а также имеющие значительные воинские заслуги и управленческий опыт. Из них 37 человек подавали заявки на первом этапе регистрации — весной 2024 года, а 48 человек зарегистрировались на втором этапе — в период с ноября 2024 по январь 2025 года", — говорится в заявлении.
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Вчера, 16:13
Среди участников второго потока:
  • Герой России подполковник Максим Шоломов, командовавший мотострелковым взводом;
  • кавалер ордена Мужества Иван Жарский, чье подразделение за сутки уничтожило 13 единиц техники противника, в том числе семь немецких танков "Леопард";
  • Герой России Расим Баксиков — член экипажа легендарного танка "Алеша";
  • кавалер трех орденов Мужества Владимир Медюлянов, который в ходе одной из зачисток населенного пункта лично взял в плен трех солдат ВСУ.
Также рассматривались кандидаты, успешно завершившие обучение по онлайн-программе. Участники приступят к обучению в июне.
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При оглашении послания Федеральному собранию в феврале прошлого года президент Владимир Путин заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и бойцов спецоперации под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие лучшие качества.
Цель проекта — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
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