Опубликован список участников второго потока программы "Время героев"
На второй поток программы "Время героев" отобрали 85 участников
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкУчастники специальной кадровой образовательной программы "Время героев"
Участники специальной кадровой образовательной программы "Время героев". Архивное фото
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"Участниками второго потока программы стали кандидаты, показавшие лучшие результаты в тестировании, а также имеющие значительные воинские заслуги и управленческий опыт. Из них 37 человек подавали заявки на первом этапе регистрации — весной 2024 года, а 48 человек зарегистрировались на втором этапе — в период с ноября 2024 по январь 2025 года", — говорится в заявлении.
Среди участников второго потока:
- Герой России подполковник Максим Шоломов, командовавший мотострелковым взводом;
- кавалер ордена Мужества Иван Жарский, чье подразделение за сутки уничтожило 13 единиц техники противника, в том числе семь немецких танков "Леопард";
- Герой России Расим Баксиков — член экипажа легендарного танка "Алеша";
- кавалер трех орденов Мужества Владимир Медюлянов, который в ходе одной из зачисток населенного пункта лично взял в плен трех солдат ВСУ.
Также рассматривались кандидаты, успешно завершившие обучение по онлайн-программе. Участники приступят к обучению в июне.
При оглашении послания Федеральному собранию в феврале прошлого года президент Владимир Путин заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и бойцов спецоперации под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие лучшие качества.
Цель проекта — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
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