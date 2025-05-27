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Адвокат рассказал о состоянии осужденной в Турции россиянки Бурнашкиной - РИА Новости, 27.05.2025
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03:52 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/turtsiya-2019239641.html
Адвокат рассказал о состоянии осужденной в Турции россиянки Бурнашкиной
Адвокат рассказал о состоянии осужденной в Турции россиянки Бурнашкиной - РИА Новости, 27.05.2025
Адвокат рассказал о состоянии осужденной в Турции россиянки Бурнашкиной
Приговоренная к 15 годам тюремного заключения россиянка Екатерина Бурнашкина, оставившая новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи, чувствует себя хорошо,... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T03:52:00+03:00
2025-05-27T03:52:00+03:00
россия
турция
анталья (провинция)
происшествия
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СТАМБУЛ, 27 мая - РИА Новости. Приговоренная к 15 годам тюремного заключения россиянка Екатерина Бурнашкина, оставившая новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи, чувствует себя хорошо, сообщила РИА Новости адвокат Айшель Кюбра Полат.Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил Бурнашкину в феврале к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. Бабушка ребенка Елена была оправдана. Полат отмечала, что решение является жестким прецедентом, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка - за это, согласно турецкому законодательству, грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы."Екатерина отбывает наказание в тюрьме в Анталье, чувствует себя хорошо", - рассказала Полат.Полат отметила, что регулярно посещает Бурнашкину в тюрьме.Уголовное дело было возбуждено в отношении 18-летней Бурнашкиной, оставившей в октябре 2024 года новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, также была задержана ее мать Елена. Девушка с матерью намеревались вылететь в Россию.Бабушка ребенка Елена сообщала РИА Новости, что она и Екатерина не знали о беременности, и хотят вернуться в Россию с дочкой Николь.Генеральное консульство РФ в Анталье работает над возвращением в РФ девочки, оставленной матерью в аэропорту курорта, говорил в феврале в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик. Девочка пока остается в Турции, поскольку необходимые процедуры не завершены. Дипломаты держат на приоритетном контроле данную ситуацию и посещают в местном приюте новорожденную, передавали для неё и её задержанной матери необходимые вещи, отмечал Ветрик.
https://ria.ru/20241015/rossiyanka-1978231877.html
https://ria.ru/20250209/genkonsul-1998227517.html
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турция
анталья (провинция)
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россия, турция, анталья (провинция), происшествия
Россия, Турция, Анталья (провинция), Происшествия
Адвокат рассказал о состоянии осужденной в Турции россиянки Бурнашкиной

Приговоренная к 15 годам тюрьмы в Турции Бурнашкина чувствует себя хорошо

© Фото : ALPARSLAN CINAR/DHAЕкатерина Бурнашкина
Екатерина Бурнашкина - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : ALPARSLAN CINAR/DHA
Екатерина Бурнашкина. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 27 мая - РИА Новости. Приговоренная к 15 годам тюремного заключения россиянка Екатерина Бурнашкина, оставившая новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи, чувствует себя хорошо, сообщила РИА Новости адвокат Айшель Кюбра Полат.
Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил Бурнашкину в феврале к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. Бабушка ребенка Елена была оправдана. Полат отмечала, что решение является жестким прецедентом, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка - за это, согласно турецкому законодательству, грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы.
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"Екатерина отбывает наказание в тюрьме в Анталье, чувствует себя хорошо", - рассказала Полат.
Полат отметила, что регулярно посещает Бурнашкину в тюрьме.
Уголовное дело было возбуждено в отношении 18-летней Бурнашкиной, оставившей в октябре 2024 года новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, также была задержана ее мать Елена. Девушка с матерью намеревались вылететь в Россию.
Бабушка ребенка Елена сообщала РИА Новости, что она и Екатерина не знали о беременности, и хотят вернуться в Россию с дочкой Николь.
Генеральное консульство РФ в Анталье работает над возвращением в РФ девочки, оставленной матерью в аэропорту курорта, говорил в феврале в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик. Девочка пока остается в Турции, поскольку необходимые процедуры не завершены. Дипломаты держат на приоритетном контроле данную ситуацию и посещают в местном приюте новорожденную, передавали для неё и её задержанной матери необходимые вещи, отмечал Ветрик.
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