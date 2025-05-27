https://ria.ru/20250527/turtsiya-2019239641.html

Адвокат рассказал о состоянии осужденной в Турции россиянки Бурнашкиной

Адвокат рассказал о состоянии осужденной в Турции россиянки Бурнашкиной - РИА Новости, 27.05.2025

Адвокат рассказал о состоянии осужденной в Турции россиянки Бурнашкиной

Приговоренная к 15 годам тюремного заключения россиянка Екатерина Бурнашкина, оставившая новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи, чувствует себя хорошо,... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T03:52:00+03:00

2025-05-27T03:52:00+03:00

2025-05-27T03:52:00+03:00

россия

турция

анталья (провинция)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978353714_0:85:770:518_1920x0_80_0_0_52de1fbe71f8f194c29931dcc45ee562.jpg

СТАМБУЛ, 27 мая - РИА Новости. Приговоренная к 15 годам тюремного заключения россиянка Екатерина Бурнашкина, оставившая новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи, чувствует себя хорошо, сообщила РИА Новости адвокат Айшель Кюбра Полат.Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил Бурнашкину в феврале к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. Бабушка ребенка Елена была оправдана. Полат отмечала, что решение является жестким прецедентом, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка - за это, согласно турецкому законодательству, грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы."Екатерина отбывает наказание в тюрьме в Анталье, чувствует себя хорошо", - рассказала Полат.Полат отметила, что регулярно посещает Бурнашкину в тюрьме.Уголовное дело было возбуждено в отношении 18-летней Бурнашкиной, оставившей в октябре 2024 года новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, также была задержана ее мать Елена. Девушка с матерью намеревались вылететь в Россию.Бабушка ребенка Елена сообщала РИА Новости, что она и Екатерина не знали о беременности, и хотят вернуться в Россию с дочкой Николь.Генеральное консульство РФ в Анталье работает над возвращением в РФ девочки, оставленной матерью в аэропорту курорта, говорил в феврале в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик. Девочка пока остается в Турции, поскольку необходимые процедуры не завершены. Дипломаты держат на приоритетном контроле данную ситуацию и посещают в местном приюте новорожденную, передавали для неё и её задержанной матери необходимые вещи, отмечал Ветрик.

https://ria.ru/20241015/rossiyanka-1978231877.html

https://ria.ru/20250209/genkonsul-1998227517.html

россия

турция

анталья (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, турция, анталья (провинция), происшествия