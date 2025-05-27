https://ria.ru/20250527/turtsija-2019329353.html

Турция готова принять переговоры по Украине, заявил Фидан

Турция готова принять переговоры по Украине, заявил Фидан - РИА Новости, 27.05.2025

Турция готова принять переговоры по Украине, заявил Фидан

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что его страна всегда готова принять у себя переговоры по Украине, он считает это миссией для региона. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T14:08:00+03:00

2025-05-27T14:08:00+03:00

2025-05-27T14:08:00+03:00

в мире

турция

украина

россия

хакан фидан

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893462326_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_a71631994063e01c6fe8340e650fd6fb.jpg

АНКАРА, 27 мая – РА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что его страна всегда готова принять у себя переговоры по Украине, он считает это миссией для региона. "Мы всегда выражали готовность принять гостей. Это миссия за мир во всем регионе. Наш президент решительно призывает к миру с самого начала войны. Президент (Турции) Эрдоган и господин (Владимир, президент РФ) Путин способны вместе продвигать свою повестку дня по тем пунктам, по которым они согласны. Мы продолжаем работать над конкретной реализацией воли, выдвинутой двумя лидерами на уровне министров", - сказал Фидан на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым во вторник в Москве.

https://ria.ru/20250527/lavrov-2019320173.html

турция

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, украина, россия, хакан фидан, сергей лавров