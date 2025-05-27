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Турция готова принять переговоры по Украине, заявил Фидан - РИА Новости, 27.05.2025
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14:08 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/turtsija-2019329353.html
Турция готова принять переговоры по Украине, заявил Фидан
Турция готова принять переговоры по Украине, заявил Фидан - РИА Новости, 27.05.2025
Турция готова принять переговоры по Украине, заявил Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что его страна всегда готова принять у себя переговоры по Украине, он считает это миссией для региона. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:08:00+03:00
2025-05-27T14:08:00+03:00
в мире
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АНКАРА, 27 мая – РА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что его страна всегда готова принять у себя переговоры по Украине, он считает это миссией для региона. "Мы всегда выражали готовность принять гостей. Это миссия за мир во всем регионе. Наш президент решительно призывает к миру с самого начала войны. Президент (Турции) Эрдоган и господин (Владимир, президент РФ) Путин способны вместе продвигать свою повестку дня по тем пунктам, по которым они согласны. Мы продолжаем работать над конкретной реализацией воли, выдвинутой двумя лидерами на уровне министров", - сказал Фидан на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым во вторник в Москве.
https://ria.ru/20250527/lavrov-2019320173.html
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в мире, турция, украина, россия, хакан фидан, сергей лавров
В мире, Турция, Украина, Россия, Хакан Фидан, Сергей Лавров
Турция готова принять переговоры по Украине, заявил Фидан

Глава МИД Турции Фидан: страна всегда готова принять переговоры по Украине

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкХакан Фидан
Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 27 мая – РА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что его страна всегда готова принять у себя переговоры по Украине, он считает это миссией для региона.
"Мы всегда выражали готовность принять гостей. Это миссия за мир во всем регионе. Наш президент решительно призывает к миру с самого начала войны. Президент (Турции) Эрдоган и господин (Владимир, президент РФ) Путин способны вместе продвигать свою повестку дня по тем пунктам, по которым они согласны. Мы продолжаем работать над конкретной реализацией воли, выдвинутой двумя лидерами на уровне министров", - сказал Фидан на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым во вторник в Москве.
Владимир Путин и глава МИД Турции Хакан Фидан во время встречи - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
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В миреТурцияУкраинаРоссияХакан ФиданСергей Лавров
 
 
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