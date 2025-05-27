Рейтинг@Mail.ru
В Турции обвинили ЕС в давлении на Украину - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:17 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/turtsija-2019246982.html
В Турции обвинили ЕС в давлении на Украину
В Турции обвинили ЕС в давлении на Украину - РИА Новости, 27.05.2025
В Турции обвинили ЕС в давлении на Украину
Евросоюз оказывает давление на Украину, чтобы сорвать второй раунд переговоров с Россией, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Серхат Латифоглу. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T06:17:00+03:00
2025-05-27T06:17:00+03:00
в мире
украина
россия
стамбул
хакан фидан
петер сийярто
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995752977_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c16ac3feb0538a7ca2cebd06d9e8f470.jpg
АНКАРА, 27 мая – РИА Новости. Евросоюз оказывает давление на Украину, чтобы сорвать второй раунд переговоров с Россией, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Серхат Латифоглу. Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что достигнуто принципиальное соглашение о новом раунде переговоров по Украине. Конкретной информации по дате и месту вероятного второго раунда переговоров нет, заявили в понедельник РИА Новости в администрации президента Турции. Латифоглу предположил, что переговорный процесс будет поэтапным. "На каждом этапе стороны постараются выработать "дорожную карту" по отдельно согласованным аспектам украинского урегулирования", - сказал аналитик. При этом собеседник агентства отметил, что Запад "всё ещё давит на Украину, чтобы сорвать мирный процесс". Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина "выполнила домашнюю работу" и готова к запуску переговоров по существу о присоединении к Евросоюзу. Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Украина ни в одном аспекте не готова к вступлению в Евросоюз, куда ее пытается "втащить" в ускоренном порядке Брюссель, хотя речь о самой коррумпированной стране в Европе. "Россия всё ещё называется и представляется угрозой. Но разногласия внутри ЕС уже заявляют о себе, ряд стран открыто выражают несогласие с политикой Брюсселя. Но все это сказывается на Украине, на мирном процессе", - сказал Латифоглу. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.
https://ria.ru/20240902/peregovory-1969888081.html
https://ria.ru/20250511/rossija-2016287889.html
https://ria.ru/20250512/peregovory-2016415650.html
украина
россия
стамбул
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995752977_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_05c5ef5cec2aa73db4bd59869527a9d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, стамбул, хакан фидан, петер сийярто, владимир путин, евросоюз, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, турция
В мире, Украина, Россия, Стамбул, Хакан Фидан, Петер Сийярто, Владимир Путин, Евросоюз, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Турция
В Турции обвинили ЕС в давлении на Украину

Латифоглу: ЕС пытается сорвать второй раунд переговоров по Украине

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на мечеть Сулеймание в Стамбуле
Вид на мечеть Сулеймание в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Вид на мечеть Сулеймание в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 27 мая – РИА Новости. Евросоюз оказывает давление на Украину, чтобы сорвать второй раунд переговоров с Россией, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Серхат Латифоглу.
Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что достигнуто принципиальное соглашение о новом раунде переговоров по Украине. Конкретной информации по дате и месту вероятного второго раунда переговоров нет, заявили в понедельник РИА Новости в администрации президента Турции.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Ситуация по переговорам по Украине может скоро измениться, считает аналитик
2 сентября 2024, 07:18
Латифоглу предположил, что переговорный процесс будет поэтапным.
"На каждом этапе стороны постараются выработать "дорожную карту" по отдельно согласованным аспектам украинского урегулирования", - сказал аналитик.
При этом собеседник агентства отметил, что Запад "всё ещё давит на Украину, чтобы сорвать мирный процесс".
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина "выполнила домашнюю работу" и готова к запуску переговоров по существу о присоединении к Евросоюзу. Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Украина ни в одном аспекте не готова к вступлению в Евросоюз, куда ее пытается "втащить" в ускоренном порядке Брюссель, хотя речь о самой коррумпированной стране в Европе.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Турецкий историк заявил, что Киев рискует потерять Анкару
11 мая, 02:56
"Россия всё ещё называется и представляется угрозой. Но разногласия внутри ЕС уже заявляют о себе, ряд стран открыто выражают несогласие с политикой Брюсселя. Но все это сказывается на Украине, на мирном процессе", - сказал Латифоглу.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Аналитик рассказал, почему Россия добивается прямых переговоров с Украиной
12 мая, 07:17
 
В миреУкраинаРоссияСтамбулХакан ФиданПетер СийяртоВладимир ПутинЕвросоюзПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Турция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала