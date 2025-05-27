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В парке "Сокольники" открыли Центр восстановления и адаптации птиц - РИА Новости, 27.05.2025
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14:57 27.05.2025 (обновлено: 17:55 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/tsentr-2019345709.html
В парке "Сокольники" открыли Центр восстановления и адаптации птиц
В парке "Сокольники" открыли Центр восстановления и адаптации птиц - РИА Новости, 27.05.2025
В парке "Сокольники" открыли Центр восстановления и адаптации птиц
В столичном парке "Сокольники" начал работу Центр восстановления и адаптации птиц, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:57:00+03:00
2025-05-27T17:55:00+03:00
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москва
россия
великий устюг
каролина севастьянова
алексей фурсин (руководитель департамента культуры города москвы)
московский зоопарк
"сокольники"
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В столичном парке "Сокольники" начал работу Центр восстановления и адаптации птиц, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы открываем орнитарий, как его называют, или Центр адаптации и сохранения птиц. &lt;…&gt; Многие знакомы с основной территорией зоопарка. Но сегодня это целая экосистема по уходу за животными и их изучению, которая состоит из нескольких площадок. Кроме всем известного зоопарка, это зоосад в Великом Устюге, это и Центр воспроизводства редких животных в Московской области. Центр адаптации птиц станет частью этой разветвленной экосистемы", — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Алексей Фурсин.В рамках открытия в центре прошли мастер-классы на открытом воздухе, экскурсия, продемонстрировал свою работу мастер амуниции соколиной охоты. Сказки и стихи про птиц прочитала детям олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова. Как рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, в Центре восстановления и адаптации сейчас находятся 32 особи, а всего он может вместить около 50 птиц. "Здесь мы будем принимать птицу, попавшую в беду, хищную и краснокнижную. Все люди, кто смогли спасти птицу и хотят ее к нам принести, могут обратиться в кассу в Центре адаптации, и наши орнитологи-ветеринары обязательно примут, заберут и будут лечить и реабилитировать птицу", — сказала она.После оказания помощи предполагается возвращать птиц в дикую природу, а если это невозможно, то распределять их по современным зоопаркам и питомникам, добавила Акулова.
https://ria.ru/20250521/ogari-2018220538.html
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Центр восстановления и адаптации птиц в парке "Сокольники" в Москве
Центр восстановления и адаптации птиц открыли во вторник в парке "Сокольники" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Как рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, в Центре адаптации сейчас находится 32 особи. Всего площадка может вместить около 50 птиц. Все люди, кто смог спасти птицу и хотят ее к нам принести, могут обратиться в кассу в Центре адаптации, и наши орнитологи-ветеринары обязательно примут, заберут и будут лечить и реабилитировать птицу
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москва, россия, великий устюг, каролина севастьянова, алексей фурсин (руководитель департамента культуры города москвы), московский зоопарк, "сокольники", общество, светлана акулова
Хорошие новости, Москва, Россия, Великий Устюг, Каролина Севастьянова, Алексей Фурсин (Руководитель Департамента культуры города Москвы), Московский зоопарк, "Сокольники", Общество, Светлана Акулова
В парке "Сокольники" открыли Центр восстановления и адаптации птиц

В парке "Сокольники" в Москве открыли Центр восстановления и адаптации птиц

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В столичном парке "Сокольники" начал работу Центр восстановления и адаптации птиц, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня мы открываем орнитарий, как его называют, или Центр адаптации и сохранения птиц. <…> Многие знакомы с основной территорией зоопарка. Но сегодня это целая экосистема по уходу за животными и их изучению, которая состоит из нескольких площадок. Кроме всем известного зоопарка, это зоосад в Великом Устюге, это и Центр воспроизводства редких животных в Московской области. Центр адаптации птиц станет частью этой разветвленной экосистемы", — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Алексей Фурсин.
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Центр восстановления и адаптации птиц — новое подразделение Московского зоопарка. Это специализированная территория, на которой будут заниматься помощью пострадавшим хищным птицам — как дневным, так и ночным, а также птицам, внесенным в Красную книгу России.

В рамках открытия в центре прошли мастер-классы на открытом воздухе, экскурсия, продемонстрировал свою работу мастер амуниции соколиной охоты. Сказки и стихи про птиц прочитала детям олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова.
Как рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, в Центре восстановления и адаптации сейчас находятся 32 особи, а всего он может вместить около 50 птиц.
"Здесь мы будем принимать птицу, попавшую в беду, хищную и краснокнижную. Все люди, кто смогли спасти птицу и хотят ее к нам принести, могут обратиться в кассу в Центре адаптации, и наши орнитологи-ветеринары обязательно примут, заберут и будут лечить и реабилитировать птицу", — сказала она.
После оказания помощи предполагается возвращать птиц в дикую природу, а если это невозможно, то распределять их по современным зоопаркам и питомникам, добавила Акулова.
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