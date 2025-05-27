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В парке "Сокольники" открыли Центр восстановления и адаптации птиц
В парке "Сокольники" открыли Центр восстановления и адаптации птиц - РИА Новости, 27.05.2025
В парке "Сокольники" открыли Центр восстановления и адаптации птиц
В столичном парке "Сокольники" начал работу Центр восстановления и адаптации птиц, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:57:00+03:00
2025-05-27T14:57:00+03:00
2025-05-27T17:55:00+03:00
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каролина севастьянова
алексей фурсин (руководитель департамента культуры города москвы)
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В столичном парке "Сокольники" начал работу Центр восстановления и адаптации птиц, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы открываем орнитарий, как его называют, или Центр адаптации и сохранения птиц. <…> Многие знакомы с основной территорией зоопарка. Но сегодня это целая экосистема по уходу за животными и их изучению, которая состоит из нескольких площадок. Кроме всем известного зоопарка, это зоосад в Великом Устюге, это и Центр воспроизводства редких животных в Московской области. Центр адаптации птиц станет частью этой разветвленной экосистемы", — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Алексей Фурсин.В рамках открытия в центре прошли мастер-классы на открытом воздухе, экскурсия, продемонстрировал свою работу мастер амуниции соколиной охоты. Сказки и стихи про птиц прочитала детям олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова. Как рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, в Центре восстановления и адаптации сейчас находятся 32 особи, а всего он может вместить около 50 птиц. "Здесь мы будем принимать птицу, попавшую в беду, хищную и краснокнижную. Все люди, кто смогли спасти птицу и хотят ее к нам принести, могут обратиться в кассу в Центре адаптации, и наши орнитологи-ветеринары обязательно примут, заберут и будут лечить и реабилитировать птицу", — сказала она.После оказания помощи предполагается возвращать птиц в дикую природу, а если это невозможно, то распределять их по современным зоопаркам и питомникам, добавила Акулова.
https://ria.ru/20250521/ogari-2018220538.html
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Центр восстановления и адаптации птиц в парке "Сокольники" в Москве
Центр восстановления и адаптации птиц открыли во вторник в парке "Сокольники" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Как рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, в Центре адаптации сейчас находится 32 особи. Всего площадка может вместить около 50 птиц.
Все люди, кто смог спасти птицу и хотят ее к нам принести, могут обратиться в кассу в Центре адаптации, и наши орнитологи-ветеринары обязательно примут, заберут и будут лечить и реабилитировать птицу
2025-05-27T14:57
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москва, россия, великий устюг, каролина севастьянова, алексей фурсин (руководитель департамента культуры города москвы), московский зоопарк, "сокольники", общество, светлана акулова
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В парке "Сокольники" открыли Центр восстановления и адаптации птиц
В парке "Сокольники" в Москве открыли Центр восстановления и адаптации птиц