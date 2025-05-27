https://ria.ru/20250527/trevoga-2019250255.html

В Муроме объявили опасность атаки беспилотников

В Муроме объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 27.05.2025

В Муроме объявили опасность атаки беспилотников

В Муроме объявили опасность атаки дронов, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в Telegram-канале. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T07:20:00+03:00

2025-05-27T07:20:00+03:00

2025-05-27T09:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

муром

владимирская область

безопасность

пво вс россии

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Муроме объявили опасность атаки дронов, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в Telegram-канале. "Беспилотная опасность в округе Муром. Непосредственно в зоне появления БПЛА ранее была проведена эвакуация. Данные об обстановке будут уточняться", — написал он.Позже губернатор уточнил, что системы ПВО сбили над городом несколько аппаратов. При налете никто не пострадал, но повреждены остекление и дверные проемы трех зданий в промзоне. Кроме того, подразделение МЧС ликвидировало незначительно возгорание растительности.На месте работают оперативные службы, добавил Авдеев.По информации Минобороны, за сегодняшнюю ночь над территорией России перехватили и уничтожили 99 украинских беспилотников, из них семь — над Владимирской областью.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

https://ria.ru/20250525/smi-2018995361.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

муром

владимирская область

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Дарья Буймова

муром, владимирская область, безопасность, пво вс россии