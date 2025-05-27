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В Муроме объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 27.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:20 27.05.2025 (обновлено: 09:52 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/trevoga-2019250255.html
В Муроме объявили опасность атаки беспилотников
В Муроме объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 27.05.2025
В Муроме объявили опасность атаки беспилотников
В Муроме объявили опасность атаки дронов, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в Telegram-канале. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T07:20:00+03:00
2025-05-27T09:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
муром
владимирская область
безопасность
пво вс россии
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Муроме объявили опасность атаки дронов, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в Telegram-канале. "Беспилотная опасность в округе Муром. Непосредственно в зоне появления БПЛА ранее была проведена эвакуация. Данные об обстановке будут уточняться", — написал он.Позже губернатор уточнил, что системы ПВО сбили над городом несколько аппаратов. При налете никто не пострадал, но повреждены остекление и дверные проемы трех зданий в промзоне. Кроме того, подразделение МЧС ликвидировало незначительно возгорание растительности.На месте работают оперативные службы, добавил Авдеев.По информации Минобороны, за сегодняшнюю ночь над территорией России перехватили и уничтожили 99 украинских беспилотников, из них семь — над Владимирской областью.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20250525/smi-2018995361.html
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муром
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муром, владимирская область, безопасность, пво вс россии
Специальная военная операция на Украине, Муром, Владимирская область, Безопасность, ПВО ВС России
В Муроме объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Авдеев: в Муроме объявили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
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Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Муроме объявили опасность атаки дронов, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в Telegram-канале.
«
"Беспилотная опасность в округе Муром. Непосредственно в зоне появления БПЛА ранее была проведена эвакуация. Данные об обстановке будут уточняться", — написал он.
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25 мая, 18:06
Позже губернатор уточнил, что системы ПВО сбили над городом несколько аппаратов. При налете никто не пострадал, но повреждены остекление и дверные проемы трех зданий в промзоне. Кроме того, подразделение МЧС ликвидировало незначительно возгорание растительности.
На месте работают оперативные службы, добавил Авдеев.
По информации Минобороны, за сегодняшнюю ночь над территорией России перехватили и уничтожили 99 украинских беспилотников, из них семь — над Владимирской областью.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМуромВладимирская областьБезопасностьПВО ВС России
 
 
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