В Муроме объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Авдеев: в Муроме объявили опасность атаки БПЛА
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Муроме объявили опасность атаки дронов, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в Telegram-канале.
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"Беспилотная опасность в округе Муром. Непосредственно в зоне появления БПЛА ранее была проведена эвакуация. Данные об обстановке будут уточняться", — написал он.
Позже губернатор уточнил, что системы ПВО сбили над городом несколько аппаратов. При налете никто не пострадал, но повреждены остекление и дверные проемы трех зданий в промзоне. Кроме того, подразделение МЧС ликвидировало незначительно возгорание растительности.
На месте работают оперативные службы, добавил Авдеев.
По информации Минобороны, за сегодняшнюю ночь над территорией России перехватили и уничтожили 99 украинских беспилотников, из них семь — над Владимирской областью.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
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