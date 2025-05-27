https://ria.ru/20250527/trevoga-2019250097.html

Опасность атаки БПЛА отменили в Тульской области

Опасность атаки БПЛА отменили в Тульской области - РИА Новости, 27.05.2025

Опасность атаки БПЛА отменили в Тульской области

Опасность атаки БПЛА отменена в Тульской области, сообщает глава региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T07:19:00+03:00

2025-05-27T07:19:00+03:00

2025-05-27T07:19:00+03:00

тульская область

дмитрий миляев

безопасность

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Тульской области, сообщает глава региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 1.09 мск, она длилась почти шесть часов. "️Уважаемые жители! В Тульской области ОТБОЙ опасности атаки БПЛА", - написал губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тульская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тульская область, дмитрий миляев, безопасность