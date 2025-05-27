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Опасность атаки БПЛА отменили в Тульской области
Опасность атаки БПЛА отменили в Тульской области - РИА Новости, 27.05.2025
Опасность атаки БПЛА отменили в Тульской области
Опасность атаки БПЛА отменена в Тульской области, сообщает глава региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T07:19:00+03:00
2025-05-27T07:19:00+03:00
2025-05-27T07:19:00+03:00
тульская область
дмитрий миляев
безопасность
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Тульской области, сообщает глава региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 1.09 мск, она длилась почти шесть часов. "️Уважаемые жители! В Тульской области ОТБОЙ опасности атаки БПЛА", - написал губернатор.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, дмитрий миляев, безопасность
Тульская область, Дмитрий Миляев, Безопасность
Опасность атаки БПЛА отменили в Тульской области
Миляев: опасность атаки БПЛА отменили в Тульской области