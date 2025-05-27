https://ria.ru/20250527/trevoga-2019241067.html
В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников
В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 27.05.2025
В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Самарской области, говорится в приложении МЧС России. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T04:21:00+03:00
2025-05-27T04:21:00+03:00
2025-05-27T04:21:00+03:00
самарская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Самарской области, говорится в приложении МЧС России. "Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250518/opasnost-2017645901.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Самарская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников
МЧС объявило опасность атаки беспилотников в Самарской области