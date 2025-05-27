Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:21 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/trevoga-2019241067.html
В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников
В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 27.05.2025
В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Самарской области, говорится в приложении МЧС России. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T04:21:00+03:00
2025-05-27T04:21:00+03:00
самарская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98396/76/983967634_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_137b87e96c47790975c35257f17ec5cf.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Самарской области, говорится в приложении МЧС России. "Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250518/opasnost-2017645901.html
самарская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98396/76/983967634_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_ba580d36aae15b822ee8384c8bdbedad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Самарская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников

МЧС объявило опасность атаки беспилотников в Самарской области

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Командный пункт. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Самарской области, говорится в приложении МЧС России.
"Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
В Крыму объявили опасность атаки беспилотников
18 мая, 06:14
 
Самарская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала