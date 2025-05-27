https://ria.ru/20250527/trevoga-2019238165.html

В Ростовской области объявили режим беспилотной опасности

В Ростовской области объявили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 27.05.2025

В Ростовской области объявили режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности объявлен на всей территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T02:57:00+03:00

2025-05-27T02:57:00+03:00

2025-05-27T02:57:00+03:00

ростовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявлен на всей территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. "Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам!" - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность