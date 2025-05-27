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В Забайкалье закрыли движение на участке федеральной трассы - РИА Новости, 27.05.2025
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13:03 27.05.2025 (обновлено: 13:40 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/trassa-2019322919.html
В Забайкалье закрыли движение на участке федеральной трассы
В Забайкалье закрыли движение на участке федеральной трассы - РИА Новости, 27.05.2025
В Забайкалье закрыли движение на участке федеральной трассы
В Улетовском районе Забайкалья на участке федеральной трассы Р-258 Байкал "Чита - Иркутск" закрыто движение для транспортных средств, сообщило краевое УМВД. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T13:03:00+03:00
2025-05-27T13:40:00+03:00
улетовский район
природные пожары в россии
забайкальский край
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 27 мая - РИА Новости. В Улетовском районе Забайкалья на участке федеральной трассы Р-258 Байкал "Чита - Иркутск" закрыто движение для транспортных средств, сообщило краевое УМВД. "В связи с задымлённостью, вызванной лесными пожарами вблизи ФАД Р-258 Байкал "Чита - Иркутск" на участке с 938 по 943 км в Улетовском районе, наблюдается значительное снижение видимости. Закрыто движение для транспортных средств, наряды ДПС обеспечивают безопасность дорожного движения", - говорится в сообщении. В ведомстве рекомендовали водителям проявлять максимальную осторожность при управлении транспортным средством - строго соблюдать скоростной режим с учётом метеоусловий, увеличивать дистанцию до впереди идущего транспортного средства, исключить манёвры, связанные с обгоном при ограниченной видимости.Спустя более 30 минут после публикации информации о закрытии движения краевое УМВД в своем Telegram-канале опубликовало сообщение о возобновлении движения.
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улетовский район
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улетовский район, природные пожары в россии, забайкальский край, происшествия
Улетовский район, Природные пожары в России, Забайкальский край, Происшествия
В Забайкалье закрыли движение на участке федеральной трассы

Движение на участке трассы Р-258 Байкал закрыли из-за дыма от лесных пожаров

© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краюЛиквидация природного пожара в Забайкалье
Ликвидация природного пожара в Забайкалье - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
Ликвидация природного пожара в Забайкалье. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 27 мая - РИА Новости. В Улетовском районе Забайкалья на участке федеральной трассы Р-258 Байкал "Чита - Иркутск" закрыто движение для транспортных средств, сообщило краевое УМВД.
"В связи с задымлённостью, вызванной лесными пожарами вблизи ФАД Р-258 Байкал "Чита - Иркутск" на участке с 938 по 943 км в Улетовском районе, наблюдается значительное снижение видимости. Закрыто движение для транспортных средств, наряды ДПС обеспечивают безопасность дорожного движения", - говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендовали водителям проявлять максимальную осторожность при управлении транспортным средством - строго соблюдать скоростной режим с учётом метеоусловий, увеличивать дистанцию до впереди идущего транспортного средства, исключить манёвры, связанные с обгоном при ограниченной видимости.
Спустя более 30 минут после публикации информации о закрытии движения краевое УМВД в своем Telegram-канале опубликовало сообщение о возобновлении движения.
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