В Забайкалье закрыли движение на участке федеральной трассы
Движение на участке трассы Р-258 Байкал закрыли из-за дыма от лесных пожаров
© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краюЛиквидация природного пожара в Забайкалье
© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
Ликвидация природного пожара в Забайкалье. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 27 мая - РИА Новости. В Улетовском районе Забайкалья на участке федеральной трассы Р-258 Байкал "Чита - Иркутск" закрыто движение для транспортных средств, сообщило краевое УМВД.
"В связи с задымлённостью, вызванной лесными пожарами вблизи ФАД Р-258 Байкал "Чита - Иркутск" на участке с 938 по 943 км в Улетовском районе, наблюдается значительное снижение видимости. Закрыто движение для транспортных средств, наряды ДПС обеспечивают безопасность дорожного движения", - говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендовали водителям проявлять максимальную осторожность при управлении транспортным средством - строго соблюдать скоростной режим с учётом метеоусловий, увеличивать дистанцию до впереди идущего транспортного средства, исключить манёвры, связанные с обгоном при ограниченной видимости.
Спустя более 30 минут после публикации информации о закрытии движения краевое УМВД в своем Telegram-канале опубликовало сообщение о возобновлении движения.
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