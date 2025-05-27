https://ria.ru/20250527/trassa-2019322919.html

В Забайкалье закрыли движение на участке федеральной трассы

В Забайкалье закрыли движение на участке федеральной трассы - РИА Новости, 27.05.2025

В Забайкалье закрыли движение на участке федеральной трассы

В Улетовском районе Забайкалья на участке федеральной трассы Р-258 Байкал "Чита - Иркутск" закрыто движение для транспортных средств, сообщило краевое УМВД. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T13:03:00+03:00

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улетовский район

природные пожары в россии

забайкальский край

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 27 мая - РИА Новости. В Улетовском районе Забайкалья на участке федеральной трассы Р-258 Байкал "Чита - Иркутск" закрыто движение для транспортных средств, сообщило краевое УМВД. "В связи с задымлённостью, вызванной лесными пожарами вблизи ФАД Р-258 Байкал "Чита - Иркутск" на участке с 938 по 943 км в Улетовском районе, наблюдается значительное снижение видимости. Закрыто движение для транспортных средств, наряды ДПС обеспечивают безопасность дорожного движения", - говорится в сообщении. В ведомстве рекомендовали водителям проявлять максимальную осторожность при управлении транспортным средством - строго соблюдать скоростной режим с учётом метеоусловий, увеличивать дистанцию до впереди идущего транспортного средства, исключить манёвры, связанные с обгоном при ограниченной видимости.Спустя более 30 минут после публикации информации о закрытии движения краевое УМВД в своем Telegram-канале опубликовало сообщение о возобновлении движения.

https://ria.ru/20250527/rossija-2019269615.html

улетовский район

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

улетовский район, природные пожары в россии, забайкальский край, происшествия