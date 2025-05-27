Трамп поздравил Кавелашвили с Днем независимости Грузии
Трамп заявил о приверженности США укреплению отношений с правительством Грузии
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 27 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп направил письмо президенту Грузии Михаилу Кавелашвили с поздравлением по случаю Дня независимости и заявил о приверженности его администрации укреплению мирных двусторонних отношений между странами, письмо публикует пресс-служба грузинского главы государства.
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"Моя администрация привержена укреплению мирных и плодотворных отношений с правительством Грузии. В будущем я надеюсь на углубление экономических связей между нашими странами путем поддержки справедливой торговли и расширения сферы двустороннего сотрудничества. Я искренне поздравляю грузинский народ с этой важной датой, которая отражает выдающуюся и разнообразную историю страны", - говорится в поздравительном письме Трампа.
В середине мая премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в открытом письме президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу выразил недоумение в связи с молчанием американской стороны по поводу перезагрузки грузинско-американских отношений и восстановлению стратегического партнерства. Премьер опубликовал письмо на своей странице в социальной сети. В нем Кобахидзе отметил, что несколько недель назад уже обращался к американскому руководству по вопросу двусторонних отношений, а перед этим неоднократно выражал готовность к их перезагрузке с чистого листа и по конкретному плану, однако не получил ответа. Кроме того, по словам грузинского премьера, между руководством двух стран до сих пор не было "ни одной коммуникации на высшем уровне".
В конце ноября прошлого года в госдепе сообщили, что США приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией из-за якобы происходящим там "антидемократических действий" со стороны правящей партии "Грузинская мечта". Двадцать седьмого декабря 2024 года США ввели санкции против основателя и почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Санкции подразумевают заморозку активов Иванишвили в США и запрет американским гражданам и компаниям вести с ним бизнес.