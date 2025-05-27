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Трамп хочет сделать США сверхдержавой в вопросе биткоина, заявил Белый дом - РИА Новости, 27.05.2025
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23:41 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/tramp-2019450069.html
Трамп хочет сделать США сверхдержавой в вопросе биткоина, заявил Белый дом
Трамп хочет сделать США сверхдержавой в вопросе биткоина, заявил Белый дом - РИА Новости, 27.05.2025
Трамп хочет сделать США сверхдержавой в вопросе биткоина, заявил Белый дом
Президенту США Дональду Трампа важно обеспечить для США роль "сверхдержавы" в том, что касается биткоина и цифровых активов, и американский лидер "абсолютно... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T23:41:00+03:00
2025-05-27T23:41:00+03:00
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ЛАС-ВЕГАС (ШТАТ НЕВАДА), 27 мая - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампа важно обеспечить для США роль "сверхдержавы" в том, что касается биткоина и цифровых активов, и американский лидер "абсолютно всерьез" намерен это сделать, заявил исполнительный директор совета консультантов Белого дома по цифровым валютам Бо Хайнс. "Он (Трамп - ред.) определенно понимает важность того, чтобы Соединенные Штаты лидировали в мире, являясь сверхдержавой в биткоине и крипто-столицей мира. Он говорил это неоднократно, заботясь в этом", - сказал он на ежегодной конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, посвященной развитию криптовалют и внедрению технологий блокчейн. Хайнс подчеркнул, что американский лидер "абсолютно серьезен" в том, чтобы добиваться выполнения собственных обещаний в этом вопросе. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому в стране учреждается стратегический биткоин-резерв, получивший в американских СМИ название "виртуального Форт-Нокса". В его основу легли уже имеющиеся у властей цифровые активы - около 200 тысяч биткоинов общей стоимостью примерно 16,5 миллиарда долларов. Администрация Трампа подчеркивала, что средства налогоплательщиков не будут расходоваться на дополнительные закупки биткоина.
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в мире, технологии, сша, дональд трамп, криптовалюта, биткоин
В мире, Технологии, США, Дональд Трамп, Криптовалюта, Биткоин
Трамп хочет сделать США сверхдержавой в вопросе биткоина, заявил Белый дом

Белый дом: Трампу важно обеспечить США роль сверхдержавы в вопросе биткоина

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ЛАС-ВЕГАС (ШТАТ НЕВАДА), 27 мая - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампа важно обеспечить для США роль "сверхдержавы" в том, что касается биткоина и цифровых активов, и американский лидер "абсолютно всерьез" намерен это сделать, заявил исполнительный директор совета консультантов Белого дома по цифровым валютам Бо Хайнс.
"Он (Трамп - ред.) определенно понимает важность того, чтобы Соединенные Штаты лидировали в мире, являясь сверхдержавой в биткоине и крипто-столицей мира. Он говорил это неоднократно, заботясь в этом", - сказал он на ежегодной конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, посвященной развитию криптовалют и внедрению технологий блокчейн.
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Хайнс подчеркнул, что американский лидер "абсолютно серьезен" в том, чтобы добиваться выполнения собственных обещаний в этом вопросе.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому в стране учреждается стратегический биткоин-резерв, получивший в американских СМИ название "виртуального Форт-Нокса". В его основу легли уже имеющиеся у властей цифровые активы - около 200 тысяч биткоинов общей стоимостью примерно 16,5 миллиарда долларов. Администрация Трампа подчеркивала, что средства налогоплательщиков не будут расходоваться на дополнительные закупки биткоина.
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В миреТехнологииСШАДональд ТрампКриптовалютаБиткоин
 
 
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