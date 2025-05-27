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Трамп заявил, что Россия играет с огнем - РИА Новости, 27.05.2025
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19:00 27.05.2025 (обновлено: 21:59 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/tramp-2019426721.html
Трамп заявил, что Россия играет с огнем
Трамп заявил, что Россия играет с огнем - РИА Новости, 27.05.2025
Трамп заявил, что Россия играет с огнем
Президент США Дональд Трамп резко высказался во вторник в адрес России, заявив в своей соцсети, что Москва якобы "играет с огнем". РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T19:00:00+03:00
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россия
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ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп резко высказался во вторник в адрес России, заявив в своей соцсети, что Москва якобы "играет с огнем"."Чего Владимир Путин не понимает, так это того, что если бы не я, то с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей, и я имею в виду ОЧЕНЬ ПЛОХИХ. Он играет с огнем!", - заявил Трамп в соцсети Truth Social, не уточнив, что именно он комментирует.Трамп ранее заявлял в ходе общения с репортерами на пути в Вашингтон, что "абсолютно" рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее связал высказывания президента США, сделанные после ударов ВС РФ по предприятиям ВПК Украины, с эмоциональной перегрузкой, которая характерна для всех участников переговорного процесса. Он подчеркнул, что РФ принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности государства.Российские войска в ответ на массированные атаки украинских дронов наносят удары исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, заявили во вторник в Минобороны РФ. При этом киевский режим при поддержке отдельных стран Европы предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса, подчеркнули в Минобороны.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019381340.html
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россия, в мире, дональд трамп, владимир путин, сша
Россия, В мире, Дональд Трамп, Владимир Путин, США
Трамп заявил, что Россия играет с огнем

Трамп пригрозил России, заявив, что она играет с огнем

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп резко высказался во вторник в адрес России, заявив в своей соцсети, что Москва якобы "играет с огнем".
"Чего Владимир Путин не понимает, так это того, что если бы не я, то с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей, и я имею в виду ОЧЕНЬ ПЛОХИХ. Он играет с огнем!", - заявил Трамп в соцсети Truth Social, не уточнив, что именно он комментирует.
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Трамп ранее заявлял в ходе общения с репортерами на пути в Вашингтон, что "абсолютно" рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее связал высказывания президента США, сделанные после ударов ВС РФ по предприятиям ВПК Украины, с эмоциональной перегрузкой, которая характерна для всех участников переговорного процесса. Он подчеркнул, что РФ принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности государства.
Российские войска в ответ на массированные атаки украинских дронов наносят удары исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, заявили во вторник в Минобороны РФ. При этом киевский режим при поддержке отдельных стран Европы предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса, подчеркнули в Минобороны.
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