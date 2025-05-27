https://ria.ru/20250527/tramp-2019244675.html
Трамп рассматривает возможность введения санкций против России, пишут СМИ
Трамп рассматривает возможность введения санкций против России, пишут СМИ - РИА Новости, 27.05.2025
Трамп рассматривает возможность введения санкций против России, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T05:42:00+03:00
2025-05-27T05:42:00+03:00
2025-05-27T10:03:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Президент Трамп рассматривает возможность введения санкций против Москвы на этой неделе", - говорится в публикации. Согласно информации источников, новые ограничения, скорее всего, не будут включать банковские санкции, обсуждаются другие варианты. По данным газеты, Трамп также рассматривает возможность выхода из процесса урегулирования конфликта на Украине, "если последний рывок не сработает". "Президент Трамп ясно дал понять, что хочет видеть мирное соглашение, достигнутое путем переговоров", — заявила WSJ пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Трамп ранее заявил, что не одобряет последние действия России на Украине. В ходе общения с репортерами в аэропорту города Морристаун в штате Нью-Джерси на пути в Вашингтон президент США на соответствующий вопрос заявил, что "абсолютно" рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, санкции в отношении россии
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Санкции в отношении России
Трамп рассматривает возможность введения санкций против России, пишут СМИ
WSJ: Трамп может ввести санкции против России на этой неделе