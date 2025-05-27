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Трамп рассматривает возможность введения санкций против России, пишут СМИ - РИА Новости, 27.05.2025
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05:42 27.05.2025 (обновлено: 10:03 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/tramp-2019244675.html
Трамп рассматривает возможность введения санкций против России, пишут СМИ
Трамп рассматривает возможность введения санкций против России, пишут СМИ - РИА Новости, 27.05.2025
Трамп рассматривает возможность введения санкций против России, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T05:42:00+03:00
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в мире
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дональд трамп
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Президент Трамп рассматривает возможность введения санкций против Москвы на этой неделе", - говорится в публикации. Согласно информации источников, новые ограничения, скорее всего, не будут включать банковские санкции, обсуждаются другие варианты. По данным газеты, Трамп также рассматривает возможность выхода из процесса урегулирования конфликта на Украине, "если последний рывок не сработает". "Президент Трамп ясно дал понять, что хочет видеть мирное соглашение, достигнутое путем переговоров", — заявила WSJ пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Трамп ранее заявил, что не одобряет последние действия России на Украине. В ходе общения с репортерами в аэропорту города Морристаун в штате Нью-Джерси на пути в Вашингтон президент США на соответствующий вопрос заявил, что "абсолютно" рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ.
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, санкции в отношении россии
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Санкции в отношении России
Трамп рассматривает возможность введения санкций против России, пишут СМИ

WSJ: Трамп может ввести санкции против России на этой неделе

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Президент Трамп рассматривает возможность введения санкций против Москвы на этой неделе", - говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Трамп не намерен вводить жесткие санкции против России, пишет NYT
26 мая, 21:16
Согласно информации источников, новые ограничения, скорее всего, не будут включать банковские санкции, обсуждаются другие варианты.
По данным газеты, Трамп также рассматривает возможность выхода из процесса урегулирования конфликта на Украине, "если последний рывок не сработает".
"Президент Трамп ясно дал понять, что хочет видеть мирное соглашение, достигнутое путем переговоров", — заявила WSJ пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Трамп ранее заявил, что не одобряет последние действия России на Украине. В ходе общения с репортерами в аэропорту города Морристаун в штате Нью-Джерси на пути в Вашингтон президент США на соответствующий вопрос заявил, что "абсолютно" рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампСанкции в отношении России
 
 
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