Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп выразил желание отстраниться от конфликта на Украине - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:26 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/tramp-2019235588.html
СМИ: Трамп выразил желание отстраниться от конфликта на Украине
СМИ: Трамп выразил желание отстраниться от конфликта на Украине - РИА Новости, 27.05.2025
СМИ: Трамп выразил желание отстраниться от конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп дал понять европейским лидерам, что желает отстраниться от украинского конфликта, пишет газета New York Times. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T01:26:00+03:00
2025-05-27T01:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
москва
дональд трамп
владимир путин
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019174153_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_87937e547501b1cf023a658124c235e8.jpg
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал понять европейским лидерам, что желает отстраниться от украинского конфликта, пишет газета New York Times."По сути, он сказал, что уходит. Трамп явно имел ввиду, что он выходит из конфликта, повторяя публичное заявление вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что США более чем готовы оставить урегулирование", — цитирует издание анонимный дипломатический источник.В материале также указано, что после беседы Трампа с президентом России Владимиром Путиным, хозяин Белого дома однозначно дал понять, что не намерен оказывать давление на Москву и вводить новые санкции.Президенты России и США провели в понедельник, 19 мая, телефонный разговор, посвященный, в том числе, урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также Путин заявил, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Трамп, в свою очередь, сказал, что не вводит новые рестрикции, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250527/mir-2019233429.html
https://ria.ru/20250526/raskol-2018997442.html
сша
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019174153_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fd1714f67dbf5970864c46c86b216ecf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, москва, дональд трамп, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина
СМИ: Трамп выразил желание отстраниться от конфликта на Украине

NYT: Трамп дал понять, что он отстраняется от конфликта на Украине

© Getty Images / Chip Somodevilla Дональд Трамп
 Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал понять европейским лидерам, что желает отстраниться от украинского конфликта, пишет газета New York Times.
"По сути, он сказал, что уходит. Трамп явно имел ввиду, что он выходит из конфликта, повторяя публичное заявление вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что США более чем готовы оставить урегулирование", — цитирует издание анонимный дипломатический источник.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
"Мир за 24 часа": в Раде предложили дерзкий план урегулирования конфликта
01:04
В материале также указано, что после беседы Трампа с президентом России Владимиром Путиным, хозяин Белого дома однозначно дал понять, что не намерен оказывать давление на Москву и вводить новые санкции.
Президенты России и США провели в понедельник, 19 мая, телефонный разговор, посвященный, в том числе, урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также Путин заявил, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Трамп, в свою очередь, сказал, что не вводит новые рестрикции, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Трамп и мировое глубинное государство. Раскол Запада
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияМоскваДональд ТрампВладимир ПутинУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала