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СМИ: Трамп выразил желание отстраниться от конфликта на Украине
СМИ: Трамп выразил желание отстраниться от конфликта на Украине - РИА Новости, 27.05.2025
СМИ: Трамп выразил желание отстраниться от конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп дал понять европейским лидерам, что желает отстраниться от украинского конфликта, пишет газета New York Times. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T01:26:00+03:00
2025-05-27T01:26:00+03:00
2025-05-27T01:26:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал понять европейским лидерам, что желает отстраниться от украинского конфликта, пишет газета New York Times."По сути, он сказал, что уходит. Трамп явно имел ввиду, что он выходит из конфликта, повторяя публичное заявление вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что США более чем готовы оставить урегулирование", — цитирует издание анонимный дипломатический источник.В материале также указано, что после беседы Трампа с президентом России Владимиром Путиным, хозяин Белого дома однозначно дал понять, что не намерен оказывать давление на Москву и вводить новые санкции.Президенты России и США провели в понедельник, 19 мая, телефонный разговор, посвященный, в том числе, урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также Путин заявил, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Трамп, в свою очередь, сказал, что не вводит новые рестрикции, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
https://ria.ru/20250527/mir-2019233429.html
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СМИ: Трамп выразил желание отстраниться от конфликта на Украине
NYT: Трамп дал понять, что он отстраняется от конфликта на Украине