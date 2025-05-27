https://ria.ru/20250527/tigr-2019447377.html

Из квартиры жителя ЛНР изъяли амурского тигра

Из квартиры жителя ЛНР изъяли амурского тигра - РИА Новости, 27.05.2025

Из квартиры жителя ЛНР изъяли амурского тигра

Полицейские Луганской Народной Республики изъяли в квартире жителя города Стаханов детеныша краснокнижного амурского тигра, сообщается на сайте МВД РФ. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T22:48:00+03:00

2025-05-27T22:48:00+03:00

2025-05-27T22:50:00+03:00

происшествия

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ирина волк

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ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Полицейские Луганской Народной Республики изъяли в квартире жителя города Стаханов детеныша краснокнижного амурского тигра, сообщается на сайте МВД РФ. "Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Луганской Народной Республике совместно с коллегами из ОМВД России "Октябрьский" выявили факт незаконного оборота диких животных. Житель города Стаханов нелегально приобрел и содержал в квартире детеныша амурского тигра. Этот вид занесен в Красную книгу Российской Федерации", - цитируют на сайте официального представителя МВД России Ирины Волк. Предварительно установлено, что двухмесячная тигрица вместе с другими животными была куплена в Донецкой Народной Республике, по оценке ветеринаров, она здорова и после изъятия полицейскими будет временно проживать в зооуголке одного из парков. "Дознавателем отдела дознания ОМВД России "Стахановский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 258.1 УК РФ. В ходе дальнейшей работы полицейские примут меры к поиску продавца особо ценного дикого животного", - сообщила Волк.

https://ria.ru/20250404/tigr-2009250607.html

https://ria.ru/20250303/tigrenok-2002647805.html

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происшествия, россия, луганская народная республика, ирина волк, дикие животные, животные