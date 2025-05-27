https://ria.ru/20250527/telegram--2019258069.html

МВД призвало россиян не верить, что в Telegram можно заработать на лайках

МВД призвало россиян не верить, что в Telegram можно заработать на лайках - РИА Новости, 27.05.2025

МВД призвало россиян не верить, что в Telegram можно заработать на лайках

Мошенники, представляясь сотрудниками маркетплейсов, рассылают сообщения в Telegram с предложением заработать на лайках, предупреждает управление по организации РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T09:06:00+03:00

2025-05-27T09:06:00+03:00

2025-05-27T11:19:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Мошенники, представляясь сотрудниками маркетплейсов, рассылают сообщения в Telegram с предложением заработать на лайках, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. "В ТГ фиксируется рассылка сообщений с предложениями о заработках на лайках. В этот раз мошенники отправляют голосовые сообщения, представляясь работниками крупных маркетплейсов", — говорится в сообщении. Если откликнуться на такого рода сообщение, аферисты предложат выполнить простые задания и даже выплатят символическое вознаграждение. Завоевав доверие, от гражданина потребуют "выкупить товар", приобрести "премиум-аккаунты" или под любым другим предлогом вложиться, чтобы повысить доход. В отдельных ситуациях соискателя убедят скачать приложение "для работы", под видом которого распространяется вредоносное программное обеспечение. Чаще всего жертвами таких мошенников становятся молодые люди, ищущие работу, которую можно совмещать с учебой.

https://ria.ru/20250518/ekspert-2017663221.html

https://ria.ru/20250526/moshenniki-2019029304.html

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2025

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министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество