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МВД призвало россиян не верить, что в Telegram можно заработать на лайках - РИА Новости, 27.05.2025
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09:06 27.05.2025 (обновлено: 11:19 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/telegram--2019258069.html
МВД призвало россиян не верить, что в Telegram можно заработать на лайках
МВД призвало россиян не верить, что в Telegram можно заработать на лайках - РИА Новости, 27.05.2025
МВД призвало россиян не верить, что в Telegram можно заработать на лайках
Мошенники, представляясь сотрудниками маркетплейсов, рассылают сообщения в Telegram с предложением заработать на лайках, предупреждает управление по организации РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T09:06:00+03:00
2025-05-27T11:19:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Мошенники, представляясь сотрудниками маркетплейсов, рассылают сообщения в Telegram с предложением заработать на лайках, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. "В ТГ фиксируется рассылка сообщений с предложениями о заработках на лайках. В этот раз мошенники отправляют голосовые сообщения, представляясь работниками крупных маркетплейсов", — говорится в сообщении. Если откликнуться на такого рода сообщение, аферисты предложат выполнить простые задания и даже выплатят символическое вознаграждение. Завоевав доверие, от гражданина потребуют "выкупить товар", приобрести "премиум-аккаунты" или под любым другим предлогом вложиться, чтобы повысить доход. В отдельных ситуациях соискателя убедят скачать приложение "для работы", под видом которого распространяется вредоносное программное обеспечение. Чаще всего жертвами таких мошенников становятся молодые люди, ищущие работу, которую можно совмещать с учебой.
https://ria.ru/20250518/ekspert-2017663221.html
https://ria.ru/20250526/moshenniki-2019029304.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
МВД призвало россиян не верить, что в Telegram можно заработать на лайках

МВД призвало россиян не верить предложениям в Telegram о заработке на лайках

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Мошенники, представляясь сотрудниками маркетплейсов, рассылают сообщения в Telegram с предложением заработать на лайках, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"В ТГ фиксируется рассылка сообщений с предложениями о заработках на лайках. В этот раз мошенники отправляют голосовые сообщения, представляясь работниками крупных маркетплейсов", — говорится в сообщении.
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В отдельных ситуациях соискателя убедят скачать приложение "для работы", под видом которого распространяется вредоносное программное обеспечение. Чаще всего жертвами таких мошенников становятся молодые люди, ищущие работу, которую можно совмещать с учебой.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
 
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