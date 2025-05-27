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В Госдуме попросили родителей не отбирать у детей телефон - РИА Новости, 27.05.2025
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13:09 27.05.2025 (обновлено: 14:30 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/telefon-2019316762.html
В Госдуме попросили родителей не отбирать у детей телефон
В Госдуме попросили родителей не отбирать у детей телефон - РИА Новости, 27.05.2025
В Госдуме попросили родителей не отбирать у детей телефон
Депутат Госдумы Олег Леонов ("Новые люди") призвал никогда не отбирать у детей телефон, чтобы ребенок в экстренной ситуации всегда мог позвонить в полицию или... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T13:09:00+03:00
2025-05-27T14:30:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Олег Леонов ("Новые люди") призвал никогда не отбирать у детей телефон, чтобы ребенок в экстренной ситуации всегда мог позвонить в полицию или родителям. &quot;Никогда не отбирайте у ребенка телефон. Это его средство связи. И когда возникает экстренная ситуация, ему надо позвонить вам, позвонить &lt;…&gt; в полицию, &lt;…&gt; средство связи у ребенка должно оставаться&quot;, — сказал он журналистам.По словам парламентария, если ребенок злоупотребляет играми в телефоне, то можно установить родительский контроль. Депутат привел данные МВД о пропавших людях. Так, за прошлый год в России зарегистрировали 198 402 заявления о пропавших, из них 38 443 касаются детей. На конец года 3441 человека найти не удалось, в том числе 109 детей."Накопленным итогом, с учетом предыдущих лет, остаток ненайденных — 29 297 человек, из них 994 ребенка. Это очень большие цифры", — добавил Леонов. Он также посоветовал родителям поговорить с детьми о запрете одиночных купаний и установить на их телефоны программу с определением местоположения.
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общество, госдума рф, россия, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Госдума РФ, Россия, Социальный навигатор, Детские вопросы
В Госдуме попросили родителей не отбирать у детей телефон

Депутат ГД Леонов: у детей должен быть телефон для связи в экстренной ситуации

© Getty Images / Anna OstaninaРебенок со смартфоном
Ребенок со смартфоном - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Getty Images / Anna Ostanina
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Олег Леонов ("Новые люди") призвал никогда не отбирать у детей телефон, чтобы ребенок в экстренной ситуации всегда мог позвонить в полицию или родителям.
«

"Никогда не отбирайте у ребенка телефон. Это его средство связи. И когда возникает экстренная ситуация, ему надо позвонить вам, позвонить <…> в полицию, <…> средство связи у ребенка должно оставаться", — сказал он журналистам.

По словам парламентария, если ребенок злоупотребляет играми в телефоне, то можно установить родительский контроль.
Депутат привел данные МВД о пропавших людях. Так, за прошлый год в России зарегистрировали 198 402 заявления о пропавших, из них 38 443 касаются детей. На конец года 3441 человека найти не удалось, в том числе 109 детей.
"Накопленным итогом, с учетом предыдущих лет, остаток ненайденных — 29 297 человек, из них 994 ребенка. Это очень большие цифры", — добавил Леонов.
Он также посоветовал родителям поговорить с детьми о запрете одиночных купаний и установить на их телефоны программу с определением местоположения.
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