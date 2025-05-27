https://ria.ru/20250527/telefon-2019316762.html

В Госдуме попросили родителей не отбирать у детей телефон

В Госдуме попросили родителей не отбирать у детей телефон - РИА Новости, 27.05.2025

В Госдуме попросили родителей не отбирать у детей телефон

Депутат Госдумы Олег Леонов ("Новые люди") призвал никогда не отбирать у детей телефон, чтобы ребенок в экстренной ситуации всегда мог позвонить в полицию или... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T13:09:00+03:00

2025-05-27T13:09:00+03:00

2025-05-27T14:30:00+03:00

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госдума рф

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Олег Леонов ("Новые люди") призвал никогда не отбирать у детей телефон, чтобы ребенок в экстренной ситуации всегда мог позвонить в полицию или родителям. "Никогда не отбирайте у ребенка телефон. Это его средство связи. И когда возникает экстренная ситуация, ему надо позвонить вам, позвонить <…> в полицию, <…> средство связи у ребенка должно оставаться", — сказал он журналистам.По словам парламентария, если ребенок злоупотребляет играми в телефоне, то можно установить родительский контроль. Депутат привел данные МВД о пропавших людях. Так, за прошлый год в России зарегистрировали 198 402 заявления о пропавших, из них 38 443 касаются детей. На конец года 3441 человека найти не удалось, в том числе 109 детей."Накопленным итогом, с учетом предыдущих лет, остаток ненайденных — 29 297 человек, из них 994 ребенка. Это очень большие цифры", — добавил Леонов. Он также посоветовал родителям поговорить с детьми о запрете одиночных купаний и установить на их телефоны программу с определением местоположения.

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Ольга Фомченкова

общество, госдума рф, россия, социальный навигатор, детские вопросы