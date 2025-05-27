https://ria.ru/20250527/telefon-2019316762.html
В Госдуме попросили родителей не отбирать у детей телефон
В Госдуме попросили родителей не отбирать у детей телефон - РИА Новости, 27.05.2025
В Госдуме попросили родителей не отбирать у детей телефон
Депутат Госдумы Олег Леонов ("Новые люди") призвал никогда не отбирать у детей телефон, чтобы ребенок в экстренной ситуации всегда мог позвонить в полицию или... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T13:09:00+03:00
2025-05-27T13:09:00+03:00
2025-05-27T14:30:00+03:00
общество
госдума рф
россия
социальный навигатор
детские вопросы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019324678_0:213:3072:1941_1920x0_80_0_0_ceb8c3ac78ae9fe160be1bbbbe4d1aba.jpg
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Олег Леонов ("Новые люди") призвал никогда не отбирать у детей телефон, чтобы ребенок в экстренной ситуации всегда мог позвонить в полицию или родителям. "Никогда не отбирайте у ребенка телефон. Это его средство связи. И когда возникает экстренная ситуация, ему надо позвонить вам, позвонить <…> в полицию, <…> средство связи у ребенка должно оставаться", — сказал он журналистам.По словам парламентария, если ребенок злоупотребляет играми в телефоне, то можно установить родительский контроль. Депутат привел данные МВД о пропавших людях. Так, за прошлый год в России зарегистрировали 198 402 заявления о пропавших, из них 38 443 касаются детей. На конец года 3441 человека найти не удалось, в том числе 109 детей."Накопленным итогом, с учетом предыдущих лет, остаток ненайденных — 29 297 человек, из них 994 ребенка. Это очень большие цифры", — добавил Леонов. Он также посоветовал родителям поговорить с детьми о запрете одиночных купаний и установить на их телефоны программу с определением местоположения.
https://ria.ru/20241220/zayavlenie-1766006282.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019324678_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a164d64055ef6d67b8e390c194fdabb7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, россия, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Госдума РФ, Россия, Социальный навигатор, Детские вопросы
В Госдуме попросили родителей не отбирать у детей телефон
Депутат ГД Леонов: у детей должен быть телефон для связи в экстренной ситуации
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Депутат Госдумы Олег Леонов ("Новые люди") призвал никогда не отбирать у детей телефон, чтобы ребенок в экстренной ситуации всегда мог позвонить в полицию или родителям.
«
"Никогда не отбирайте у ребенка телефон. Это его средство связи. И когда возникает экстренная ситуация, ему надо позвонить вам, позвонить <…> в полицию, <…> средство связи у ребенка должно оставаться", — сказал он журналистам.
По словам парламентария, если ребенок злоупотребляет играми в телефоне, то можно установить родительский контроль.
Депутат привел данные МВД о пропавших людях. Так, за прошлый год в России зарегистрировали 198 402 заявления о пропавших, из них 38 443 касаются детей. На конец года 3441 человека найти не удалось, в том числе 109 детей.
"Накопленным итогом, с учетом предыдущих лет, остаток ненайденных — 29 297 человек, из них 994 ребенка. Это очень большие цифры", — добавил Леонов.
Он также посоветовал родителям поговорить с детьми о запрете одиночных купаний и установить на их телефоны программу с определением местоположения.