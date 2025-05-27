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Российские средства ПВО способны перехватить Taurus, заявил экс-главком ВКС - РИА Новости, 27.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:25 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/taurus-2019449107.html
Российские средства ПВО способны перехватить Taurus, заявил экс-главком ВКС
Российские средства ПВО способны перехватить Taurus, заявил экс-главком ВКС - РИА Новости, 27.05.2025
Российские средства ПВО способны перехватить Taurus, заявил экс-главком ВКС
Перехватывать ракеты Taurus способны такие российские средства ПВО, как С-400, С-350, С-300, "Тор" и "Панцирь", заявил РИА Новости первый зампред оборонного... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T23:25:00+03:00
2025-05-27T23:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
германия
россия
фридрих мерц
виктор бондарев
с-400 «триумф»
зрк с-300
зенитно-ракетная система с-350 "витязь"
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Перехватывать ракеты Taurus способны такие российские средства ПВО, как С-400, С-350, С-300, "Тор" и "Панцирь", заявил РИА Новости первый зампред оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС Виктор Бондарев. В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник Мерц отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что противоречия в заявлениях немецких чиновников о решении по дальнобойному оружию для Киева - это игра с судьбой Европы. При этом официальный представитель госдепа Тэмми Брюс заявила, что не станет комментировать информацию из Германии о том, что с Киева якобы сняли ограничения на дальность применения западного оружия. "Речь идет о системах Taurus. Это авиационная дальнобойная крылатая ракета шведско-немецкого производства KEPD-350 или KEPD-150 с дальностью поражения свыше 500 километров, способная лететь на высоте 50 метров с огибанием рельефа местности. Не только Германия, но и так называемая "коалиция желающих" раннее упражнялась в подобных перспективах", - сказал сенатор. По его словам, "перехватывать обозначенные Германией дальнобойные ракеты способны такие российские средства ПВО, как С-400, С-350, С-300, "Тор", "Панцирь" и другие". Он также добавил, что в данном случае его "больше удивляет не заявления Германии или ультиматумы "коалиции желающих", а пассивное наблюдение и молчание президента США (Дональда) Трампа". При этом Бондарев добавил, что судя по последним публичным данным, канцлер ФРГ Фридрих Мерц немного запутался между своими планами, заявлениями и решениями. "Скорее всего, на канцлера Германии повлияли продолжающиеся последние дни массированные удары Вооруженных сил России по военным объектам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. До него наконец доходит, что "коалиция желающих" реально может превратиться в коалицию пожалевших", - заключил сенатор. Минобороны РФ ранее сообщило, что почти за неделю средства ПВО уничтожили и перехватили 1465 ударных украинских беспилотников вне зоны СВО, и перечислило военные объекты Украины, по которым были нанесены ответные удары. Также в заявлении Минобороны РФ говорится, что киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса. В середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Официальный представитель МИД РФ ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
https://ria.ru/20250527/merts-2019314546.html
https://ria.ru/20250527/lavrov-2019331556.html
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германия, россия, фридрих мерц, виктор бондарев, с-400 «триумф», зрк с-300, зенитно-ракетная система с-350 "витязь", тор (зенитный ракетный комплекс), панцирь-с1, "панцирь-с", taurus, в мире, пво, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Германия, Россия, Фридрих Мерц, Виктор Бондарев, С-400 «Триумф», ЗРК С-300, Зенитно-ракетная система С-350 "Витязь", Тор (зенитный ракетный комплекс), Панцирь-С1, "Панцирь-С", Taurus, В мире, ПВО, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские средства ПВО способны перехватить Taurus, заявил экс-главком ВКС

Бондарев: С-400, С-350, С-300, "Тор" и "Панцирь" способны перехватить Taurus

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Перехватывать ракеты Taurus способны такие российские средства ПВО, как С-400, С-350, С-300, "Тор" и "Панцирь", заявил РИА Новости первый зампред оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС Виктор Бондарев.
В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Во вторник Мерц отметил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято еще несколько месяцев назад. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что противоречия в заявлениях немецких чиновников о решении по дальнобойному оружию для Киева - это игра с судьбой Европы. При этом официальный представитель госдепа Тэмми Брюс заявила, что не станет комментировать информацию из Германии о том, что с Киева якобы сняли ограничения на дальность применения западного оружия.
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
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Вчера, 12:56
"Речь идет о системах Taurus. Это авиационная дальнобойная крылатая ракета шведско-немецкого производства KEPD-350 или KEPD-150 с дальностью поражения свыше 500 километров, способная лететь на высоте 50 метров с огибанием рельефа местности. Не только Германия, но и так называемая "коалиция желающих" раннее упражнялась в подобных перспективах", - сказал сенатор.
По его словам, "перехватывать обозначенные Германией дальнобойные ракеты способны такие российские средства ПВО, как С-400, С-350, С-300, "Тор", "Панцирь" и другие".
Он также добавил, что в данном случае его "больше удивляет не заявления Германии или ультиматумы "коалиции желающих", а пассивное наблюдение и молчание президента США (Дональда) Трампа".
При этом Бондарев добавил, что судя по последним публичным данным, канцлер ФРГ Фридрих Мерц немного запутался между своими планами, заявлениями и решениями. "Скорее всего, на канцлера Германии повлияли продолжающиеся последние дни массированные удары Вооруженных сил России по военным объектам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. До него наконец доходит, что "коалиция желающих" реально может превратиться в коалицию пожалевших", - заключил сенатор.
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Минобороны РФ ранее сообщило, что почти за неделю средства ПВО уничтожили и перехватили 1465 ударных украинских беспилотников вне зоны СВО, и перечислило военные объекты Украины, по которым были нанесены ответные удары. Также в заявлении Минобороны РФ говорится, что киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса.
В середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Официальный представитель МИД РФ ранее отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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26 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеГерманияРоссияФридрих МерцВиктор БондаревС-400 «Триумф»ЗРК С-300Зенитно-ракетная система С-350 "Витязь"Тор (зенитный ракетный комплекс)Панцирь-С1"Панцирь-С"TaurusВ миреПВОБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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