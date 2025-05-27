https://ria.ru/20250527/taurus-2019363826.html

"Все уничтожены". Журналист сообщил Украине неприятные новости

"Все уничтожены". Журналист сообщил Украине неприятные новости - РИА Новости, 27.05.2025

"Все уничтожены". Журналист сообщил Украине неприятные новости

Передача Украине немецких дальнобойных ракет Taurus не изменит ситуацию в зоне СВО, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T15:55:00+03:00

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2025-05-27T15:56:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Передача Украине немецких дальнобойных ракет Taurus не изменит ситуацию в зоне СВО, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х.По словам журналиста, технические характеристики Taurus делают шумиху вокруг них абсолютно безосновательной. Кроме того, для наведения и обслуживания этих ракет необходимо участие немецких специалистов, на что Берлин не подписывался, отметил Боуз."Посмотрите на разрекламированные украинские ATACMS и Storm Shadows, все они уничтожены или подавлены российскими средствами РЭБ. Россия готова, и это чудо-оружие ничего не изменит. Taurus ничем не отличаются. Еще одна несбыточная мечта НАТО. Еще одна возможность для России продемонстрировать, что она может противостоять самому ценному оружию альянса", — написал он.В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял своей позиции по поставкам оружия Украине.В середине апреля канцлер ФРГ допустил поставку киевскому режиму крылатых ракет Taurus при согласовании с европейскими партнерами. Тем не менее чуть позднее он заявил, что Берлин пока не планирует передавать ВСУ дальнобойное оружие, поскольку это решение потребует длительного обучения военных. Тогда же политик отметил, что дебаты о поставках Taurus изначально не стоило вести в публичной плоскости.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, решение европейских стран о снятии ограничений по дальности с оружия, передаваемого Украине, идет вразрез с устремлениями России по политическому урегулированию конфликта.Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Украины.

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https://ria.ru/20250527/es-2019309659.html

https://ria.ru/20250527/merts-2019257888.html

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