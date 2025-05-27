Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемого в убийстве школьницы на Урале будут судить без присяжных - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/sud-2019358344.html
Обвиняемого в убийстве школьницы на Урале будут судить без присяжных
Обвиняемого в убийстве школьницы на Урале будут судить без присяжных - РИА Новости, 27.05.2025
Обвиняемого в убийстве школьницы на Урале будут судить без присяжных
Житель Нижнего Тагила, обвиняемый в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки и ранее попросивший о процессе над ним с присяжными, теперь передумал, сообщили... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T15:39:00+03:00
2025-05-27T15:39:00+03:00
происшествия
нижний тагил
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Житель Нижнего Тагила, обвиняемый в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки и ранее попросивший о процессе над ним с присяжными, теперь передумал, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда. Ранее в Свердловском облсуде, где и будет рассматриваться дело, пояснили РИА Новости, что дело фигуранта поступило с его ходатайством о суде присяжных, во вторник состоялось предварительное слушание, по итогу которого стало понятно, в какой форме будет рассматриваться дело. "Нет, он передумал, дело будет рассматриваться судьей единолично. Но это был последний рубеж: потом изменить форму невозможно", – сказала собеседница агентства. В инстанции отметили, что процесс пройдет в закрытом режиме, первое заседание назначено на 8.30 мск 4 июня. Девочку, которая в конце августа 2024 года ушла на прогулку в Нижнем Тагиле, но домой так и не вернулась, четыре дня искали более 140 полицейских и волонтеров. Позднее тело школьницы нашли в подвале общежития, по подозрению в убийстве был задержан 40-летний местный житель, который уже был судим за преступления против собственности и половой свободы. По версии следствия, пьяный мужчина изнасиловал ребенка в своей комнате, после чего задушил и оставил в подвале, выбросив телефон девочки. Он хотел сбежать от правоохранителей, но был задержан в одном из аэропортов Москвы. Следователи выяснили, что в начале августа 2024 года он также надругался над 20-летней знакомой, которую заманил в гости и не отпускал домой. Ему предъявлено обвинение в убийстве, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и незаконном лишении свободы, экспертиза признала его вменяемым.
https://ria.ru/20250522/zhitel-2018502056.html
https://ria.ru/20250515/sud-2017222587.html
нижний тагил
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний тагил, россия
Происшествия, Нижний Тагил, Россия
Обвиняемого в убийстве школьницы на Урале будут судить без присяжных

Обвиняемый в насилии и убийстве школьницы на Урале не хочет суд с присяжными

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Житель Нижнего Тагила, обвиняемый в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки и ранее попросивший о процессе над ним с присяжными, теперь передумал, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда.
Ранее в Свердловском облсуде, где и будет рассматриваться дело, пояснили РИА Новости, что дело фигуранта поступило с его ходатайством о суде присяжных, во вторник состоялось предварительное слушание, по итогу которого стало понятно, в какой форме будет рассматриваться дело.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Под Самарой вынесли приговор мужчине, изнасиловавшему двухлетнюю девочку
22 мая, 17:22
"Нет, он передумал, дело будет рассматриваться судьей единолично. Но это был последний рубеж: потом изменить форму невозможно", – сказала собеседница агентства.
В инстанции отметили, что процесс пройдет в закрытом режиме, первое заседание назначено на 8.30 мск 4 июня.
Девочку, которая в конце августа 2024 года ушла на прогулку в Нижнем Тагиле, но домой так и не вернулась, четыре дня искали более 140 полицейских и волонтеров. Позднее тело школьницы нашли в подвале общежития, по подозрению в убийстве был задержан 40-летний местный житель, который уже был судим за преступления против собственности и половой свободы.
По версии следствия, пьяный мужчина изнасиловал ребенка в своей комнате, после чего задушил и оставил в подвале, выбросив телефон девочки. Он хотел сбежать от правоохранителей, но был задержан в одном из аэропортов Москвы. Следователи выяснили, что в начале августа 2024 года он также надругался над 20-летней знакомой, которую заманил в гости и не отпускал домой. Ему предъявлено обвинение в убийстве, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и незаконном лишении свободы, экспертиза признала его вменяемым.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Экс-прокурора из Северной Осетии осудили за изнасилование коллеги
15 мая, 21:35
 
ПроисшествияНижний ТагилРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала