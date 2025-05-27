https://ria.ru/20250527/sud-2019358344.html

Обвиняемого в убийстве школьницы на Урале будут судить без присяжных

Обвиняемого в убийстве школьницы на Урале будут судить без присяжных - РИА Новости, 27.05.2025

Обвиняемого в убийстве школьницы на Урале будут судить без присяжных

Житель Нижнего Тагила, обвиняемый в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки и ранее попросивший о процессе над ним с присяжными, теперь передумал, сообщили... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T15:39:00+03:00

2025-05-27T15:39:00+03:00

2025-05-27T15:39:00+03:00

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Житель Нижнего Тагила, обвиняемый в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки и ранее попросивший о процессе над ним с присяжными, теперь передумал, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда. Ранее в Свердловском облсуде, где и будет рассматриваться дело, пояснили РИА Новости, что дело фигуранта поступило с его ходатайством о суде присяжных, во вторник состоялось предварительное слушание, по итогу которого стало понятно, в какой форме будет рассматриваться дело. "Нет, он передумал, дело будет рассматриваться судьей единолично. Но это был последний рубеж: потом изменить форму невозможно", – сказала собеседница агентства. В инстанции отметили, что процесс пройдет в закрытом режиме, первое заседание назначено на 8.30 мск 4 июня. Девочку, которая в конце августа 2024 года ушла на прогулку в Нижнем Тагиле, но домой так и не вернулась, четыре дня искали более 140 полицейских и волонтеров. Позднее тело школьницы нашли в подвале общежития, по подозрению в убийстве был задержан 40-летний местный житель, который уже был судим за преступления против собственности и половой свободы. По версии следствия, пьяный мужчина изнасиловал ребенка в своей комнате, после чего задушил и оставил в подвале, выбросив телефон девочки. Он хотел сбежать от правоохранителей, но был задержан в одном из аэропортов Москвы. Следователи выяснили, что в начале августа 2024 года он также надругался над 20-летней знакомой, которую заманил в гости и не отпускал домой. Ему предъявлено обвинение в убийстве, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и незаконном лишении свободы, экспертиза признала его вменяемым.

https://ria.ru/20250522/zhitel-2018502056.html

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происшествия, нижний тагил, россия