https://ria.ru/20250527/sud-2019276291.html

Верховный суд напомнил, что арест предпринимателей нежелателен

Верховный суд напомнил, что арест предпринимателей нежелателен - РИА Новости, 27.05.2025

Верховный суд напомнил, что арест предпринимателей нежелателен

Судам следует избегать ареста обвиняемых в совершении экономических преступлений, указано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T10:30:00+03:00

2025-05-27T10:30:00+03:00

2025-05-27T10:30:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Судам следует избегать ареста обвиняемых в совершении экономических преступлений, указано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ. "Запрет действует при условии, что эти преступления совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо что эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией или в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности", - сказано в проекте. Проект указывает судьям в обязательном порядке рассматривать возможность избрания такой меры пресечения, которая позволит продолжить осуществление предпринимательской деятельности и управление принадлежащим имуществом.

https://ria.ru/20241019/sud-1978854912.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, общество, верховный суд рф