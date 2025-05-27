https://ria.ru/20250527/sud-2019276291.html
Верховный суд напомнил, что арест предпринимателей нежелателен
Верховный суд напомнил, что арест предпринимателей нежелателен - РИА Новости, 27.05.2025
Верховный суд напомнил, что арест предпринимателей нежелателен
Судам следует избегать ареста обвиняемых в совершении экономических преступлений, указано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T10:30:00+03:00
2025-05-27T10:30:00+03:00
2025-05-27T10:30:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Судам следует избегать ареста обвиняемых в совершении экономических преступлений, указано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ. "Запрет действует при условии, что эти преступления совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо что эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией или в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности", - сказано в проекте. Проект указывает судьям в обязательном порядке рассматривать возможность избрания такой меры пресечения, которая позволит продолжить осуществление предпринимательской деятельности и управление принадлежащим имуществом.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, общество, верховный суд рф
Россия, Общество, Верховный суд РФ
Верховный суд напомнил, что арест предпринимателей нежелателен
ВС РФ предложил судьям избегать ареста обвиняемых в экономических преступлениях
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Судам следует избегать ареста обвиняемых в совершении экономических преступлений, указано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ.
"Запрет действует при условии, что эти преступления совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо что эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией или в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности", - сказано в проекте.
Проект указывает судьям в обязательном порядке рассматривать возможность избрания такой меры пресечения, которая позволит продолжить осуществление предпринимательской деятельности и управление принадлежащим имуществом.