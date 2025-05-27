https://ria.ru/20250527/sud-2019249587.html

Суд в Боливии отменил регистрацию партии кандидата в президенты Родригеса

Суд в Боливии отменил регистрацию партии кандидата в президенты Родригеса - РИА Новости, 27.05.2025

Суд в Боливии отменил регистрацию партии кандидата в президенты Родригеса

Суд боливийского департамента Бени распорядился аннулировать юридическую регистрацию партии "Движение Третья система" (MTS), выдвинувшей сенатора Андроника... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T07:09:00+03:00

2025-05-27T07:09:00+03:00

2025-05-27T11:11:00+03:00

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МЕХИКО, 27 мая – РИА Новости. Суд боливийского департамента Бени распорядился аннулировать юридическую регистрацию партии "Движение Третья система" (MTS), выдвинувшей сенатора Андроника Родригеса кандидатом в президенты на выборах 17 августа, что фактически лишает его возможности участвовать в избирательной кампании от этого политического объединения, сообщили местные СМИ со ссылкой на истца. "Первая конституционная палата Бени приняла меры принудительного характера в отношении "Движения Третья система" и поручила Верховному избирательному суду вынести резолюцию об аннулировании его правового статуса в связи с невыполнением им пяти резолюций, касающихся его руководства", - говорится в материале газеты La Razon. Истцом по делу выступил кандидат в законодательное собрание от правоцентристского альянса "Единство" Петер Эрлвайн Бекхаузер. По его утверждению, партия MTS нарушила избирательное законодательство при обновлении своего руководства, что является основанием для лишения юридического статуса. Решение суда вступает в силу немедленно, и избирательный суд обязан его исполнить. Таким образом, Родригес, представляющий левое крыло боливийской политики, остался без политического фронта, однако у него есть время до 6 июня, чтобы выдвинуться от другой партии. "Мы отвергаем вмешательство судебных инстанций и исполнительной власти в процесс всеобщих выборов – это практика старой политической системы, которую мы стремимся преодолеть. Недопустимо, чтобы политически мотивированное решение суда пыталось остановить легитимный проект и суверенную волю народа", – написал Родригес на своей странице в Facebook*. Выборы президента Боливии намечены на 17 августа. Как сообщил председатель правящего "Движения к социализму" MAS Гровер Гарсия, кандидатом движения станет министр внутренних дел Эдуардо Дель Кастильо. Действующий президент Луис Арсе отказался от участия в выборах в попытке обеспечить единство левых сил на выборах, и призвал экс-президента Эво Моралеса последовать его примеру. Конституционный суд Боливии 14 мая вынес решение, которое препятствует участию Моралеса в выборах главы государства - ни один гражданин Боливии ни при каких обстоятельствах не может быть президентом или вице-президентом больше двух периодов. Моралес занимал пост президента несколько сроков с января 2006 года по ноябрь 2019 года и хочет баллотироваться снова. Кроме того, в отношении Моралеса выдан ордер на арест в рамках расследования его связи с несовершеннолетней в 2016 году, когда он занимал пост главы государства.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250514/sud-2016986070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, боливия, россия, эво моралес, луис арсе, единство