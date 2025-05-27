https://ria.ru/20250527/sud-2019239797.html
ВС отказался рассмотреть жалобу на приговор по делу об отравлении арбузом
ВС отказался рассмотреть жалобу на приговор по делу об отравлении арбузом - РИА Новости, 27.05.2025
ВС отказался рассмотреть жалобу на приговор по делу об отравлении арбузом
Верховный суд России отказался рассмотреть жалобу на приговор дезинсектору Антону Котову по делу о смертельном отравлении арбузом в Москве, сообщили РИА Новости РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T03:55:00+03:00
2025-05-27T03:55:00+03:00
2025-05-27T03:55:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Верховный суд России отказался рассмотреть жалобу на приговор дезинсектору Антону Котову по делу о смертельном отравлении арбузом в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Отказано в передаче кассационной жалобы", - сказал собеседник агентства. Люблинский суд Москвы в августе 2023 года признал Котова виновным по статье "Оказание небезопасных услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и приговорил его к пяти годам колонии общего режима. Кроме того, с него взыскали шесть миллионов рублей в пользу двух потерпевших. Слушания проходили в закрытом режиме по просьбе родственников погибших, поэтому детали неизвестны. Подсудимого взяли под стражу в зале заседаний. Как установило следствие, 6 сентября 2021 года Котов обрабатывал от насекомых магазин "Магнит" на Совхозной улице в Москве препаратом "Цигатрин" . По данным прокуратуры, чтобы снизить объем работы, он в нарушение договора потребовал, чтобы сотрудники магазина покинули помещение, и обработал торговый зал вместе с продуктами, в том числе арбузами без упаковки. Десятого сентября в больницу попали члены одной семьи, купившие арбуз в "Магните" 7 сентября. Мать выжила, бабушка и внучка умерли. В прокуратуре сообщали, что причиной смерти стала "химическая травма". Гендиректор компании "Областной центр дезинфекции" Дмитрий Кутьев заявлял, что его сотрудник Котов действовал по инструкции и "вообще ничего не нарушил". По мнению Кутьева, так сильно отравиться средством против насекомых "Цигатрин" в той дозировке, которая применялась в "Магните", невозможно. Защита сообщала, что Котов виновным себя не считает и, по данным проведенной экспертизы, "во внутренних органах погибших не было найдено никаких следов цигатрина, как и на поверхностях фруктов".
https://ria.ru/20210913/dezinsektsiya-1749899263.html
https://ria.ru/20241014/otravlenie-1978031015.html
https://ria.ru/20250212/sud-1998851660.html
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происшествия, здоровье - общество, москва, россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва, Россия
ВС отказался рассмотреть жалобу на приговор по делу об отравлении арбузом
ВС не стал рассматривать жалобу на приговор дезинсектору по арбузному делу
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Верховный суд России отказался рассмотреть жалобу на приговор дезинсектору Антону Котову по делу о смертельном отравлении арбузом в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Отказано в передаче кассационной жалобы", - сказал собеседник агентства.
Люблинский суд Москвы
в августе 2023 года признал Котова виновным по статье "Оказание небезопасных услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и приговорил его к пяти годам колонии общего режима. Кроме того, с него взыскали шесть миллионов рублей в пользу двух потерпевших.
Слушания проходили в закрытом режиме по просьбе родственников погибших, поэтому детали неизвестны. Подсудимого взяли под стражу в зале заседаний.
Как установило следствие, 6 сентября 2021 года Котов обрабатывал от насекомых магазин "Магнит" на Совхозной улице в Москве препаратом "Цигатрин" . По данным прокуратуры, чтобы снизить объем работы, он в нарушение договора потребовал, чтобы сотрудники магазина покинули помещение, и обработал торговый зал вместе с продуктами, в том числе арбузами без упаковки.
Десятого сентября в больницу попали члены одной семьи, купившие арбуз в "Магните" 7 сентября. Мать выжила, бабушка и внучка умерли. В прокуратуре сообщали, что причиной смерти стала "химическая травма".
Гендиректор компании "Областной центр дезинфекции" Дмитрий Кутьев заявлял, что его сотрудник Котов действовал по инструкции и "вообще ничего не нарушил". По мнению Кутьева, так сильно отравиться средством против насекомых "Цигатрин" в той дозировке, которая применялась в "Магните", невозможно.
Защита сообщала, что Котов виновным себя не считает и, по данным проведенной экспертизы, "во внутренних органах погибших не было найдено никаких следов цигатрина, как и на поверхностях фруктов".