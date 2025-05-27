Рейтинг@Mail.ru
При стрельбе в Филадельфии погибли два человека - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:59 27.05.2025 (обновлено: 07:23 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/strelba-2019249305.html
При стрельбе в Филадельфии погибли два человека
При стрельбе в Филадельфии погибли два человека - РИА Новости, 27.05.2025
При стрельбе в Филадельфии погибли два человека
Два человека погибли, по меньшей мере девять пострадали в результате стрельбы в Филадельфии в США, сообщает телеканал WPVI. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T06:59:00+03:00
2025-05-27T07:23:00+03:00
филадельфия
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155752/88/1557528805_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bc2d582ce5495b0b1fca96d9d6200eb8.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Два человека погибли, по меньшей мере девять пострадали в результате стрельбы в Филадельфии в США, сообщает телеканал WPVI."В результате массовой стрельбы, произошедшей в понедельник вечером в парке Фейрмаунт в Филадельфии, два человека погибли и еще по меньшей мере девять получили ранения", - говорится в публикации.По данным телеканала, пока неизвестно, был ли кто-нибудь задержан.
https://ria.ru/20250526/strelba-2019039700.html
филадельфия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155752/88/1557528805_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a6349da120373e4e557a3db626702ed8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
филадельфия, в мире, сша
Филадельфия, В мире, США
При стрельбе в Филадельфии погибли два человека

При стрельбе в Филадельфии погибли два человека, еще девять пострадали

© AP Photo / Matt RourkeПолиция в Филадельфии
Полиция в Филадельфии - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Полиция в Филадельфии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Два человека погибли, по меньшей мере девять пострадали в результате стрельбы в Филадельфии в США, сообщает телеканал WPVI.
"В результате массовой стрельбы, произошедшей в понедельник вечером в парке Фейрмаунт в Филадельфии, два человека погибли и еще по меньшей мере девять получили ранения", - говорится в публикации.
По данным телеканала, пока неизвестно, был ли кто-нибудь задержан.
Сотрудники полиции на месте произошедшей стрельбы в Литл-Ривер в Южной Каролине - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
При стрельбе в Южной Каролине пострадали не менее 11 человек, сообщили СМИ
26 мая, 06:59
 
ФиладельфияВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала