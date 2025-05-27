https://ria.ru/20250527/strelba-2019249305.html
При стрельбе в Филадельфии погибли два человека
При стрельбе в Филадельфии погибли два человека - РИА Новости, 27.05.2025
При стрельбе в Филадельфии погибли два человека
Два человека погибли, по меньшей мере девять пострадали в результате стрельбы в Филадельфии в США, сообщает телеканал WPVI. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T06:59:00+03:00
2025-05-27T06:59:00+03:00
2025-05-27T07:23:00+03:00
филадельфия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Два человека погибли, по меньшей мере девять пострадали в результате стрельбы в Филадельфии в США, сообщает телеканал WPVI."В результате массовой стрельбы, произошедшей в понедельник вечером в парке Фейрмаунт в Филадельфии, два человека погибли и еще по меньшей мере девять получили ранения", - говорится в публикации.По данным телеканала, пока неизвестно, был ли кто-нибудь задержан.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
филадельфия, в мире, сша
При стрельбе в Филадельфии погибли два человека
При стрельбе в Филадельфии погибли два человека, еще девять пострадали