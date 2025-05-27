https://ria.ru/20250527/strelba-2019249305.html

При стрельбе в Филадельфии погибли два человека

При стрельбе в Филадельфии погибли два человека - РИА Новости, 27.05.2025

При стрельбе в Филадельфии погибли два человека

Два человека погибли, по меньшей мере девять пострадали в результате стрельбы в Филадельфии в США, сообщает телеканал WPVI. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T06:59:00+03:00

2025-05-27T06:59:00+03:00

2025-05-27T07:23:00+03:00

филадельфия

в мире

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Два человека погибли, по меньшей мере девять пострадали в результате стрельбы в Филадельфии в США, сообщает телеканал WPVI."В результате массовой стрельбы, произошедшей в понедельник вечером в парке Фейрмаунт в Филадельфии, два человека погибли и еще по меньшей мере девять получили ранения", - говорится в публикации.По данным телеканала, пока неизвестно, был ли кто-нибудь задержан.

https://ria.ru/20250526/strelba-2019039700.html

филадельфия

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Дарья Буймова

филадельфия, в мире, сша