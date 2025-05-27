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США обеспокоены ответными ударами России по Украине, заявили в Госдепе - РИА Новости, 27.05.2025
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23:43 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/ssha-2019450225.html
США обеспокоены ответными ударами России по Украине, заявили в Госдепе
США обеспокоены ответными ударами России по Украине, заявили в Госдепе - РИА Новости, 27.05.2025
США обеспокоены ответными ударами России по Украине, заявили в Госдепе
США обеспокоены последними ответными ударами РФ по Украине, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс, при этом официальный... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T23:43:00+03:00
2025-05-27T23:43:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. США обеспокоены последними ответными ударами РФ по Украине, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс, при этом официальный Вашингтон игнорирует массированные атаки дронов ВСУ по России. "Особую обеспокоенность президента (США Дональда Трампа - ред.) и всех нас вызывают атаки, в результате которых на Украине гибнут мирные жители … Мы призываем к сдержанности и настоятельно просим все стороны избегать дальнейшей эскалации", - заявила она журналистам на брифинге. В результате атак киевского режима по территориям и гражданским объектам регионов России за неделю погибли девять мирных жителей, 117 пострадали, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее связал высказывания президента США, сделанные после ударов ВС РФ по предприятиям ВПК Украины, с эмоциональной перегрузкой, которая характерна для всех участников переговорного процесса. Он подчеркнул, что РФ принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности государства. Российские войска в ответ на массированные атаки украинских дронов наносят удары исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, заявили во вторник в Минобороны РФ. При этом киевский режим при поддержке отдельных стран Европы предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса, подчеркнули в Минобороны.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019404376.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, родион мирошник, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Родион Мирошник, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
США обеспокоены ответными ударами России по Украине, заявили в Госдепе

Госдеп: США озабочены последними ответными ударами России по Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. США обеспокоены последними ответными ударами РФ по Украине, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс, при этом официальный Вашингтон игнорирует массированные атаки дронов ВСУ по России.
"Особую обеспокоенность президента (США Дональда Трампа - ред.) и всех нас вызывают атаки, в результате которых на Украине гибнут мирные жители … Мы призываем к сдержанности и настоятельно просим все стороны избегать дальнейшей эскалации", - заявила она журналистам на брифинге.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
США и ЕС в упор не видят удары Киева по соцобъектам в России, заявил Песков
Вчера, 17:40
В результате атак киевского режима по территориям и гражданским объектам регионов России за неделю погибли девять мирных жителей, 117 пострадали, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее связал высказывания президента США, сделанные после ударов ВС РФ по предприятиям ВПК Украины, с эмоциональной перегрузкой, которая характерна для всех участников переговорного процесса. Он подчеркнул, что РФ принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности государства.
Российские войска в ответ на массированные атаки украинских дронов наносят удары исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, заявили во вторник в Минобороны РФ. При этом киевский режим при поддержке отдельных стран Европы предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса, подчеркнули в Минобороны.
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В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампРодион МирошникДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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