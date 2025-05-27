Рейтинг@Mail.ru
США поддерживают прямые переговоры России и Украины, заявили в Госдепе - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:47 27.05.2025 (обновлено: 22:08 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/ssha-2019443228.html
США поддерживают прямые переговоры России и Украины, заявили в Госдепе
США поддерживают прямые переговоры России и Украины, заявили в Госдепе - РИА Новости, 27.05.2025
США поддерживают прямые переговоры России и Украины, заявили в Госдепе
США по-прежнему поддерживают прямые переговоры РФ и Украины, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T21:47:00+03:00
2025-05-27T22:08:00+03:00
сша
россия
украина
государственный департамент сша
в мире
стамбул
дмитрий песков
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739887844_0:233:1280:953_1920x0_80_0_0_9035e898bdca445b20737d8069aa8489.jpg
ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. США по-прежнему поддерживают прямые переговоры РФ и Украины, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс."Мы продолжаем поддерживать прямые переговоры между Россией и Украиной. Президент (США Дональд Трамп - ред.) поддерживает любой механизм, который приведет к справедливому, прочному и долгосрочному миру. Военного решения российско-украинского конфликта нет, необходимо дипломатическое решение", - заявила она журналистам на брифинге.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.Работа по украинскому урегулированию ведется, это сложный процесс, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, речь идет об урегулировании проблемы первопричин украинского конфликта, что требует времени.
https://ria.ru/20250519/peregovory-2017752744.html
https://ria.ru/20250523/lavrov-2018624221.html
сша
россия
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739887844_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1712e6fbc9dcf6b27f5b28be9d035664.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, украина, государственный департамент сша, в мире, стамбул, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин
США, Россия, Украина, Государственный департамент США, В мире, Стамбул, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Путин
США поддерживают прямые переговоры России и Украины, заявили в Госдепе

Госдеп: США по-прежнему поддерживают прямые переговоры между Россией и Украиной

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в медиабанк
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. США по-прежнему поддерживают прямые переговоры РФ и Украины, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
"Мы продолжаем поддерживать прямые переговоры между Россией и Украиной. Президент (США Дональд Трамп - ред.) поддерживает любой механизм, который приведет к справедливому, прочному и долгосрочному миру. Военного решения российско-украинского конфликта нет, необходимо дипломатическое решение", - заявила она журналистам на брифинге.
Вид на Капитолий - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
"Это неприемлемо": в США резко высказались о переговорах Москвы и Киева
19 мая, 05:36
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.
Работа по украинскому урегулированию ведется, это сложный процесс, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, речь идет об урегулировании проблемы первопричин украинского конфликта, что требует времени.
Лавров о легитимности Зеленского при подписании документов по украинскому урегулированию - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Лавров рассказал о подготовке к новым переговорам с Украиной
23 мая, 12:14
 
СШАРоссияУкраинаГосударственный департамент СШАВ миреСтамбулДмитрий ПесковДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала