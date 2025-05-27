США поддерживают прямые переговоры России и Украины, заявили в Госдепе
Госдеп: США по-прежнему поддерживают прямые переговоры между Россией и Украиной
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. США по-прежнему поддерживают прямые переговоры РФ и Украины, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
"Мы продолжаем поддерживать прямые переговоры между Россией и Украиной. Президент (США Дональд Трамп - ред.) поддерживает любой механизм, который приведет к справедливому, прочному и долгосрочному миру. Военного решения российско-украинского конфликта нет, необходимо дипломатическое решение", - заявила она журналистам на брифинге.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.
Работа по украинскому урегулированию ведется, это сложный процесс, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, речь идет об урегулировании проблемы первопричин украинского конфликта, что требует времени.