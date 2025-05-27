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Россия и США не могут соглашаться во всем, заявил Песков

Россия и США не могут соглашаться во всем, заявил Песков - РИА Новости, 27.05.2025

Россия и США не могут соглашаться во всем, заявил Песков

Политическая воля выполнять договоренности есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая о работе над обменом заключенными между РФ и... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T12:20:00+03:00

2025-05-27T12:20:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Политическая воля выполнять договоренности есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая о работе над обменом заключенными между РФ и США."Ясно, что российская и американская сторона не должны и не могут соглашаться во всем. Определенные расхождения будут всегда. Но политическая воля на то, чтобы выполнять те договоренности, которые достигаются, она есть, и работа продолжается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как заявления главы США Дональда Трампа с критикой ударов по Украине влияют на работу по организации обмена заключенными между РФ и США.

https://ria.ru/20250527/rossiya-2019245067.html

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россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, украина, в мире