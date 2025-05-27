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Россия и США не могут соглашаться во всем, заявил Песков - РИА Новости, 27.05.2025
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12:20 27.05.2025 (обновлено: 12:29 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/ssha-2019302434.html
Россия и США не могут соглашаться во всем, заявил Песков
Россия и США не могут соглашаться во всем, заявил Песков - РИА Новости, 27.05.2025
Россия и США не могут соглашаться во всем, заявил Песков
Политическая воля выполнять договоренности есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая о работе над обменом заключенными между РФ и... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T12:20:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Политическая воля выполнять договоренности есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая о работе над обменом заключенными между РФ и США."Ясно, что российская и американская сторона не должны и не могут соглашаться во всем. Определенные расхождения будут всегда. Но политическая воля на то, чтобы выполнять те договоренности, которые достигаются, она есть, и работа продолжается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как заявления главы США Дональда Трампа с критикой ударов по Украине влияют на работу по организации обмена заключенными между РФ и США.
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россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, украина, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Украина, В мире
Россия и США не могут соглашаться во всем, заявил Песков

Песков: РФ и США не могут соглашаться во всем, расхождения присутствуют

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Политическая воля выполнять договоренности есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая о работе над обменом заключенными между РФ и США.
"Ясно, что российская и американская сторона не должны и не могут соглашаться во всем. Определенные расхождения будут всегда. Но политическая воля на то, чтобы выполнять те договоренности, которые достигаются, она есть, и работа продолжается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как заявления главы США Дональда Трампа с критикой ударов по Украине влияют на работу по организации обмена заключенными между РФ и США.
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