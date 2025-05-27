В США поймали восемь из десяти арестантов, сбежавших из изолятора
В США поймали восемь из десяти сбежавших из изолятора Нового Орлеана арестантов
Машина полиции Нового Орлеана, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. В США поймали восемь из 10 арестантов, ранее сбежавших из изолятора Нового Орлеана, сообщила во вторник генпрокурор южного американского штата Луизиана Лиз Мюрилл в соцсети X.
Шестнадцатого мая шериф округа Новый Орлеан Сьюзан Хатсон сообщала, что сбежать из-под стражи удалось десяти из 11 арестантов – один из них впоследствии был найден в другой камере учреждения. Она подчеркнула, что беглецов следует считать "вооруженными и опасными". В полиции пояснили, что пропажу обвиняемых обнаружили на утренней проверке, в связи со случившимся началось расследование.
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"Лео Тейт и Джермейн Дональд были только что арестованы в округе Уокер, штат Техас, Техасским департаментом общественной безопасности... Теперь им обоим будут предъявлены дополнительные обвинения, связанные с побегом", - написал генпрокурор.
Она отметила, что в то же время в луизианском городе Батон-Руж был пойман еще один сбежавший, Лентон Ванбюрен. Таким образом, по состоянию на вторник были пойманы восемь из 10 сбежавших.
По данным СМИ, только один из сбежавших является осужденным, то есть преступником с юридической точки зрения, остальных лишь обвиняют, хоть и в тяжких деяниях.
Ранее был также арестован работник технического обслуживания изолятора, который помог арестантам совершить побег.