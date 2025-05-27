Рейтинг@Mail.ru
В США поймали восемь из десяти арестантов, сбежавших из изолятора - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:32 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/ssha-2019241307.html
В США поймали восемь из десяти арестантов, сбежавших из изолятора
В США поймали восемь из десяти арестантов, сбежавших из изолятора - РИА Новости, 27.05.2025
В США поймали восемь из десяти арестантов, сбежавших из изолятора
В США поймали восемь из 10 арестантов, ранее сбежавших из изолятора Нового Орлеана, сообщила во вторник генпрокурор южного американского штата Луизиана Лиз... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T04:32:00+03:00
2025-05-27T04:32:00+03:00
в мире
новый орлеан
сша
луизиана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132676/40/1326764093_0:75:1024:651_1920x0_80_0_0_cd07ef7844b8a66fffe6480ab23d5368.jpg
ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. В США поймали восемь из 10 арестантов, ранее сбежавших из изолятора Нового Орлеана, сообщила во вторник генпрокурор южного американского штата Луизиана Лиз Мюрилл в соцсети X. Шестнадцатого мая шериф округа Новый Орлеан Сьюзан Хатсон сообщала, что сбежать из-под стражи удалось десяти из 11 арестантов – один из них впоследствии был найден в другой камере учреждения. Она подчеркнула, что беглецов следует считать "вооруженными и опасными". В полиции пояснили, что пропажу обвиняемых обнаружили на утренней проверке, в связи со случившимся началось расследование. "Лео Тейт и Джермейн Дональд были только что арестованы в округе Уокер, штат Техас, Техасским департаментом общественной безопасности... Теперь им обоим будут предъявлены дополнительные обвинения, связанные с побегом", - написал генпрокурор. Она отметила, что в то же время в луизианском городе Батон-Руж был пойман еще один сбежавший, Лентон Ванбюрен. Таким образом, по состоянию на вторник были пойманы восемь из 10 сбежавших. По данным СМИ, только один из сбежавших является осужденным, то есть преступником с юридической точки зрения, остальных лишь обвиняют, хоть и в тяжких деяниях. Ранее был также арестован работник технического обслуживания изолятора, который помог арестантам совершить побег.
https://ria.ru/20250419/pobeg-2012280033.html
https://ria.ru/20250409/rostov-2010199373.html
новый орлеан
сша
луизиана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132676/40/1326764093_80:0:991:683_1920x0_80_0_0_372e93c704106ed0b0d81ea163d34cbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, новый орлеан, сша, луизиана
В мире, Новый Орлеан, США, Луизиана
В США поймали восемь из десяти арестантов, сбежавших из изолятора

В США поймали восемь из десяти сбежавших из изолятора Нового Орлеана арестантов

© Flickr / Daniel X. O'NeilМашина полиции Нового Орлеана, США
Машина полиции Нового Орлеана, США - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Flickr / Daniel X. O'Neil
Машина полиции Нового Орлеана, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 27 мая - РИА Новости. В США поймали восемь из 10 арестантов, ранее сбежавших из изолятора Нового Орлеана, сообщила во вторник генпрокурор южного американского штата Луизиана Лиз Мюрилл в соцсети X.
Шестнадцатого мая шериф округа Новый Орлеан Сьюзан Хатсон сообщала, что сбежать из-под стражи удалось десяти из 11 арестантов – один из них впоследствии был найден в другой камере учреждения. Она подчеркнула, что беглецов следует считать "вооруженными и опасными". В полиции пояснили, что пропажу обвиняемых обнаружили на утренней проверке, в связи со случившимся началось расследование.
Сотрудники правоохранительных органов Республики Чад - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
В Чаде около 100 заключенных сбежали из тюрьмы
19 апреля, 16:16
"Лео Тейт и Джермейн Дональд были только что арестованы в округе Уокер, штат Техас, Техасским департаментом общественной безопасности... Теперь им обоим будут предъявлены дополнительные обвинения, связанные с побегом", - написал генпрокурор.
Она отметила, что в то же время в луизианском городе Батон-Руж был пойман еще один сбежавший, Лентон Ванбюрен. Таким образом, по состоянию на вторник были пойманы восемь из 10 сбежавших.
По данным СМИ, только один из сбежавших является осужденным, то есть преступником с юридической точки зрения, остальных лишь обвиняют, хоть и в тяжких деяниях.
Ранее был также арестован работник технического обслуживания изолятора, который помог арестантам совершить побег.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
В Ростовской области нашли заключенных, сбежавших во время работы на заводе
9 апреля, 12:11
 
В миреНовый ОрлеанСШАЛуизиана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала