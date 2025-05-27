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Мексика и Колумбия выступили против налога на переводы из США - РИА Новости, 27.05.2025
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03:34 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/ssha-2019239414.html
Мексика и Колумбия выступили против налога на переводы из США
Мексика и Колумбия выступили против налога на переводы из США - РИА Новости, 27.05.2025
Мексика и Колумбия выступили против налога на переводы из США
Лидеры и граждане Мексики и Колумбии выступили против предлагаемого в конгрессе США налога в размере 3,5% на денежные переводы, которые отправляют из... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T03:34:00+03:00
2025-05-27T03:34:00+03:00
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МЕХИКО, 27 мая - РИА Новости. Лидеры и граждане Мексики и Колумбии выступили против предлагаемого в конгрессе США налога в размере 3,5% на денежные переводы, которые отправляют из Соединённых Штатов, а мексиканский президент Клаудия Шейнбаум пообещала акции протеста своих соотечественников. "Если это будет необходимо, мы проведем мирные демонстрации, чтобы показать, почему мы не согласны с введением этих налогов. Посмотрим, как проходят акции там (в США), но здесь они тоже состоятся", – заявила Шейнбаум на пресс-конференции, которую транслировало правительство Мексики. Палата представителей США одобрила 21 мая проект закона о введении нового налога в 3,5% на денежные переводы за границу, в том числе в Мексику, которая в прошлом году получила таким образом более 64 миллиардов долларов. Организации мексиканской общины в США потребовали от американских законодателей отказаться от реализации инициативы, которую продвигает Республиканская партия. Шейнбаум также призвала мексиканскую диаспору в США обращаться к своим конгрессменам с аргументами о вредности инициативы. По оценке мексиканского правительства, предлагаемый налог является дискриминационным и нарушает двустороннее соглашение об избежании двойного налогообложения, которое действует с 1994 года. Президент Колумбии Густаво Петро в свою очередь предупредил, что в случае одобрения конгрессом США нового налога на денежные переводы реальные доходы миллионов иностранных работников в этой стране сократятся, ударив также по их семьям и государствам - сама Колумбия получила таким образом около 12 миллиардов долларов США в 2024 году Петро призвал экономические комиссии колумбийского Конгресса рассмотреть зеркальную меру в отношении интересов США, если инициатива будет реализована, исходя из принципа взаимности. Инициатива республиканцев обложить налогом денежные переводы за рубеж уже получила одобрение палаты представителей США и теперь должна быть рассмотрена сенатом. Если налог будет введён, он коснётся всех иммигрантов, не имеющих статуса постоянного жителя, и затронет примерно 40 миллионов человек на всём континенте. Их переводы играют ключевую роль в поддержании семейных и национальных экономик. Международные организации, включая Всемирный банк, предупредили о негативных экономических последствиях подобных мер. Так, в странах Центральной Америки, таких как Гондурас, Сальвадор и Гватемала, денежные переводы составляют до 20% ВВП.
https://ria.ru/20250403/kolumbiya-2009012269.html
https://ria.ru/20250202/meksika-1996935881.html
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в мире, сша, мексика, колумбия, клаудия шейнбаум, густаво петро, всемирный банк
В мире, США, Мексика, Колумбия, Клаудия Шейнбаум, Густаво Петро, Всемирный банк
Мексика и Колумбия выступили против налога на переводы из США

Лидеры Мексики и Колумбии выступили против налога США на денежные переводы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДоллары
Доллары - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МЕХИКО, 27 мая - РИА Новости. Лидеры и граждане Мексики и Колумбии выступили против предлагаемого в конгрессе США налога в размере 3,5% на денежные переводы, которые отправляют из Соединённых Штатов, а мексиканский президент Клаудия Шейнбаум пообещала акции протеста своих соотечественников.
"Если это будет необходимо, мы проведем мирные демонстрации, чтобы показать, почему мы не согласны с введением этих налогов. Посмотрим, как проходят акции там (в США), но здесь они тоже состоятся", – заявила Шейнбаум на пресс-конференции, которую транслировало правительство Мексики.
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Президент Колумбии назвал введение пошлин Трампом смертью неолиберализма
3 апреля, 03:09
Палата представителей США одобрила 21 мая проект закона о введении нового налога в 3,5% на денежные переводы за границу, в том числе в Мексику, которая в прошлом году получила таким образом более 64 миллиардов долларов.
Организации мексиканской общины в США потребовали от американских законодателей отказаться от реализации инициативы, которую продвигает Республиканская партия. Шейнбаум также призвала мексиканскую диаспору в США обращаться к своим конгрессменам с аргументами о вредности инициативы. По оценке мексиканского правительства, предлагаемый налог является дискриминационным и нарушает двустороннее соглашение об избежании двойного налогообложения, которое действует с 1994 года.
Президент Колумбии Густаво Петро в свою очередь предупредил, что в случае одобрения конгрессом США нового налога на денежные переводы реальные доходы миллионов иностранных работников в этой стране сократятся, ударив также по их семьям и государствам - сама Колумбия получила таким образом около 12 миллиардов долларов США в 2024 году
Флаг Мексики на центральной площади Мехико - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Президент Мексики заявила о серьезных последствиях введения пошлин для США
2 февраля, 23:54
Петро призвал экономические комиссии колумбийского Конгресса рассмотреть зеркальную меру в отношении интересов США, если инициатива будет реализована, исходя из принципа взаимности.
Инициатива республиканцев обложить налогом денежные переводы за рубеж уже получила одобрение палаты представителей США и теперь должна быть рассмотрена сенатом. Если налог будет введён, он коснётся всех иммигрантов, не имеющих статуса постоянного жителя, и затронет примерно 40 миллионов человек на всём континенте. Их переводы играют ключевую роль в поддержании семейных и национальных экономик.
Международные организации, включая Всемирный банк, предупредили о негативных экономических последствиях подобных мер. Так, в странах Центральной Америки, таких как Гондурас, Сальвадор и Гватемала, денежные переводы составляют до 20% ВВП.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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