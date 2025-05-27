https://ria.ru/20250527/ssha-2019239414.html

Мексика и Колумбия выступили против налога на переводы из США

Мексика и Колумбия выступили против налога на переводы из США - РИА Новости, 27.05.2025

Мексика и Колумбия выступили против налога на переводы из США

Лидеры и граждане Мексики и Колумбии выступили против предлагаемого в конгрессе США налога в размере 3,5% на денежные переводы, которые отправляют из... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T03:34:00+03:00

2025-05-27T03:34:00+03:00

2025-05-27T03:34:00+03:00

в мире

сша

мексика

колумбия

клаудия шейнбаум

густаво петро

всемирный банк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922008072_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d843d40923645ef7c411b30605cba12.jpg

МЕХИКО, 27 мая - РИА Новости. Лидеры и граждане Мексики и Колумбии выступили против предлагаемого в конгрессе США налога в размере 3,5% на денежные переводы, которые отправляют из Соединённых Штатов, а мексиканский президент Клаудия Шейнбаум пообещала акции протеста своих соотечественников. "Если это будет необходимо, мы проведем мирные демонстрации, чтобы показать, почему мы не согласны с введением этих налогов. Посмотрим, как проходят акции там (в США), но здесь они тоже состоятся", – заявила Шейнбаум на пресс-конференции, которую транслировало правительство Мексики. Палата представителей США одобрила 21 мая проект закона о введении нового налога в 3,5% на денежные переводы за границу, в том числе в Мексику, которая в прошлом году получила таким образом более 64 миллиардов долларов. Организации мексиканской общины в США потребовали от американских законодателей отказаться от реализации инициативы, которую продвигает Республиканская партия. Шейнбаум также призвала мексиканскую диаспору в США обращаться к своим конгрессменам с аргументами о вредности инициативы. По оценке мексиканского правительства, предлагаемый налог является дискриминационным и нарушает двустороннее соглашение об избежании двойного налогообложения, которое действует с 1994 года. Президент Колумбии Густаво Петро в свою очередь предупредил, что в случае одобрения конгрессом США нового налога на денежные переводы реальные доходы миллионов иностранных работников в этой стране сократятся, ударив также по их семьям и государствам - сама Колумбия получила таким образом около 12 миллиардов долларов США в 2024 году Петро призвал экономические комиссии колумбийского Конгресса рассмотреть зеркальную меру в отношении интересов США, если инициатива будет реализована, исходя из принципа взаимности. Инициатива республиканцев обложить налогом денежные переводы за рубеж уже получила одобрение палаты представителей США и теперь должна быть рассмотрена сенатом. Если налог будет введён, он коснётся всех иммигрантов, не имеющих статуса постоянного жителя, и затронет примерно 40 миллионов человек на всём континенте. Их переводы играют ключевую роль в поддержании семейных и национальных экономик. Международные организации, включая Всемирный банк, предупредили о негативных экономических последствиях подобных мер. Так, в странах Центральной Америки, таких как Гондурас, Сальвадор и Гватемала, денежные переводы составляют до 20% ВВП.

https://ria.ru/20250403/kolumbiya-2009012269.html

https://ria.ru/20250202/meksika-1996935881.html

https://ria.ru/20250404/kitaj-2009336940.html

сша

мексика

колумбия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, мексика, колумбия, клаудия шейнбаум, густаво петро, всемирный банк