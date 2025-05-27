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Спецоперация, 27 мая: ВС России взяли под контроль Старую Николаевку в ДНР - РИА Новости, 27.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:36 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/spetsoperatsiya-2019420812.html
Спецоперация, 27 мая: ВС России взяли под контроль Старую Николаевку в ДНР
Спецоперация, 27 мая: ВС России взяли под контроль Старую Николаевку в ДНР - РИА Новости, 27.05.2025
Спецоперация, 27 мая: ВС России взяли под контроль Старую Николаевку в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Старая Николаевка в Донбассе, Киев кратно увеличил атаки БПЛА по регионам России, ВСУ потеряли контроль... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T18:36:00+03:00
2025-05-27T18:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
сумы
дмитрий песков
мария захарова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Старая Николаевка в Донбассе, Киев кратно увеличил атаки БПЛА по регионам России, ВСУ потеряли контроль над трассой, ведущей в Сумы. ВС России взяли под контроль Старую Николаевку в ДНР Российская армия взяла под контроль населенный пункт Старая Николаевка в Донбассе. ВСУ потеряли за сутки около 1475 военнослужащих и два танка. Нанесено поражение общевойсковому полигону, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, цеху производства и местам хранения ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 148 районах. Средства ПВО сбили 204 беспилотника, из них 141 - вне зоны проведения спецоперации. Киев с 20 мая кратно увеличил атаки по гражданским объектам РоссииС 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам в России, сообщили в Минобороны. В ведомстве заявили, что российские войска наносят удары в ответ на массированные атаки исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. По данным ведомства, средства ПВО с вечера 20 мая по утро 27 мая перехватили и уничтожили 2331 украинских беспилотник. В результате атак пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети, сообщили в министерстве. ПВО сбила ночью 99 дронов ВСУ над регионами России Российские средства ПВО уничтожили с вечера понедельника 99 украинских дронов, сообщило Минобороны. По данным ведомства, 56 беспилотников сбито над Белгородской областью, 25 – над Воронежской, семь – над Владимирской, пять – над Калужской, четыре – над Тульской, один – над Ростовской и один – над Липецкой. Работа по украинскому урегулированию ведется, это сложный процесс, заявил Песков Работа по украинскому урегулированию ведется, это сложный процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Понятно, что не все просто, понятно, что все хочется скорее, но настолько сложная субстанция, связанная с урегулированием проблемы первопричин украинского конфликта, что, конечно, требуется время, работа ведется", - сказал Песков журналистам. Он также заявил, что наращивание интенсивности атак Киева по территории РФ диссонируют с устремлением к мирному процессу. Песков также сказал, что Европа продолжает опосредованное участие в конфликте на Украине, поставляя оружие Киеву. ВСУ потеряли контроль над трассой, ведущей от границы в Сумы Украинские вооруженные силы после отступления из населенного пункта Беловоды утратили контроль над одной из ключевых трасс, ведущих от границы напрямую в Сумы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По его словам, эта трасса активно использовалась украинской стороной для переброски личного состава и грузов из Сум. Село Беловоды расположено в Сумской области Украины, в пяти километрах от границы с российской Курской областью. Об освобождении села Минобороны России сообщило 26 мая. Российская сторона продолжает работу над меморандумом по украинскому урегулированию и передаст его Киеву, как только документ будет готов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Россия продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения, подчеркну, соответствующих договоренностей", - сказала она в ходе брифинга. Меморандум по Украине будет содержать сроки мирного соглашения Как отметила Захарова, меморандум будет передан украинской стороне, как только будет подготовлен. "Рассчитываем, что украинская сторона ведет такую же работу и направит нам свои наработки одновременно с получением российского документа", - добавила она. При этом официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что прийти к договоренностям, заключенным на встрече делегаций Москвы и Киева в Стамбуле, было сложно из-за позиции украинской стороны. "Буквально каждый день развивается повестка на этом треке. Посмотрите, во что превращают договоренности, которые были, давайте скажем честно, с трудом из-за позиции киевского режима, но все-таки достигнуты в рамках стамбульских переговоров", - сказала она.
https://ria.ru/20250527/taurus-2019363826.html
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россия, киев, сумы, дмитрий песков, мария захарова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Сумы, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины

Спецоперация, 27 мая: ВС России взяли под контроль Старую Николаевку в ДНР

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Старая Николаевка в Донбассе, Киев кратно увеличил атаки БПЛА по регионам России, ВСУ потеряли контроль над трассой, ведущей в Сумы.

ВС России взяли под контроль Старую Николаевку в ДНР

Российская армия взяла под контроль населенный пункт Старая Николаевка в Донбассе. ВСУ потеряли за сутки около 1475 военнослужащих и два танка. Нанесено поражение общевойсковому полигону, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, цеху производства и местам хранения ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 148 районах. Средства ПВО сбили 204 беспилотника, из них 141 - вне зоны проведения спецоперации.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
"Все уничтожены". Журналист сообщил Украине неприятные новости
Вчера, 15:55

Киев с 20 мая кратно увеличил атаки по гражданским объектам России

С 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам в России, сообщили в Минобороны. В ведомстве заявили, что российские войска наносят удары в ответ на массированные атаки исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. По данным ведомства, средства ПВО с вечера 20 мая по утро 27 мая перехватили и уничтожили 2331 украинских беспилотник. В результате атак пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети, сообщили в министерстве.

ПВО сбила ночью 99 дронов ВСУ над регионами России

Российские средства ПВО уничтожили с вечера понедельника 99 украинских дронов, сообщило Минобороны. По данным ведомства, 56 беспилотников сбито над Белгородской областью, 25 – над Воронежской, семь – над Владимирской, пять – над Калужской, четыре – над Тульской, один – над Ростовской и один – над Липецкой.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
"Теперь всем ясно". На Западе сделали неожиданное признание об Украине
Вчера, 15:11

Работа по украинскому урегулированию ведется, это сложный процесс, заявил Песков

Работа по украинскому урегулированию ведется, это сложный процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Понятно, что не все просто, понятно, что все хочется скорее, но настолько сложная субстанция, связанная с урегулированием проблемы первопричин украинского конфликта, что, конечно, требуется время, работа ведется", - сказал Песков журналистам. Он также заявил, что наращивание интенсивности атак Киева по территории РФ диссонируют с устремлением к мирному процессу. Песков также сказал, что Европа продолжает опосредованное участие в конфликте на Украине, поставляя оружие Киеву.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Командир иностранных наемников объявил об уходе из ВСУ
Вчера, 14:19

ВСУ потеряли контроль над трассой, ведущей от границы в Сумы

Украинские вооруженные силы после отступления из населенного пункта Беловоды утратили контроль над одной из ключевых трасс, ведущих от границы напрямую в Сумы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По его словам, эта трасса активно использовалась украинской стороной для переброски личного состава и грузов из Сум.
Село Беловоды расположено в Сумской области Украины, в пяти километрах от границы с российской Курской областью. Об освобождении села Минобороны России сообщило 26 мая.
Российская сторона продолжает работу над меморандумом по украинскому урегулированию и передаст его Киеву, как только документ будет готов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения, подчеркну, соответствующих договоренностей", - сказала она в ходе брифинга.
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
"Угроза всему континенту". В США пришли в ужас от планов ЕС по Украине
Вчера, 12:41

Меморандум по Украине будет содержать сроки мирного соглашения

Как отметила Захарова, меморандум будет передан украинской стороне, как только будет подготовлен.
"Рассчитываем, что украинская сторона ведет такую же работу и направит нам свои наработки одновременно с получением российского документа", - добавила она.
При этом официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что прийти к договоренностям, заключенным на встрече делегаций Москвы и Киева в Стамбуле, было сложно из-за позиции украинской стороны.
"Буквально каждый день развивается повестка на этом треке. Посмотрите, во что превращают договоренности, которые были, давайте скажем честно, с трудом из-за позиции киевского режима, но все-таки достигнуты в рамках стамбульских переговоров", - сказала она.
Вертолет Ка-52 ВКС России - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Россия нарастила удары по военным объектам ВСУ в ответ на массовые атаки
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевСумыДмитрий ПесковМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
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