https://ria.ru/20250527/spetsoperatsiya-2019420812.html

Спецоперация, 27 мая: ВС России взяли под контроль Старую Николаевку в ДНР

Спецоперация, 27 мая: ВС России взяли под контроль Старую Николаевку в ДНР - РИА Новости, 27.05.2025

Спецоперация, 27 мая: ВС России взяли под контроль Старую Николаевку в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Старая Николаевка в Донбассе, Киев кратно увеличил атаки БПЛА по регионам России, ВСУ потеряли контроль... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T18:36:00+03:00

2025-05-27T18:36:00+03:00

2025-05-27T18:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

киев

сумы

дмитрий песков

мария захарова

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Старая Николаевка в Донбассе, Киев кратно увеличил атаки БПЛА по регионам России, ВСУ потеряли контроль над трассой, ведущей в Сумы. ВС России взяли под контроль Старую Николаевку в ДНР Российская армия взяла под контроль населенный пункт Старая Николаевка в Донбассе. ВСУ потеряли за сутки около 1475 военнослужащих и два танка. Нанесено поражение общевойсковому полигону, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, цеху производства и местам хранения ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 148 районах. Средства ПВО сбили 204 беспилотника, из них 141 - вне зоны проведения спецоперации. Киев с 20 мая кратно увеличил атаки по гражданским объектам РоссииС 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотников и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам в России, сообщили в Минобороны. В ведомстве заявили, что российские войска наносят удары в ответ на массированные атаки исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. По данным ведомства, средства ПВО с вечера 20 мая по утро 27 мая перехватили и уничтожили 2331 украинских беспилотник. В результате атак пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети, сообщили в министерстве. ПВО сбила ночью 99 дронов ВСУ над регионами России Российские средства ПВО уничтожили с вечера понедельника 99 украинских дронов, сообщило Минобороны. По данным ведомства, 56 беспилотников сбито над Белгородской областью, 25 – над Воронежской, семь – над Владимирской, пять – над Калужской, четыре – над Тульской, один – над Ростовской и один – над Липецкой. Работа по украинскому урегулированию ведется, это сложный процесс, заявил Песков Работа по украинскому урегулированию ведется, это сложный процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Понятно, что не все просто, понятно, что все хочется скорее, но настолько сложная субстанция, связанная с урегулированием проблемы первопричин украинского конфликта, что, конечно, требуется время, работа ведется", - сказал Песков журналистам. Он также заявил, что наращивание интенсивности атак Киева по территории РФ диссонируют с устремлением к мирному процессу. Песков также сказал, что Европа продолжает опосредованное участие в конфликте на Украине, поставляя оружие Киеву. ВСУ потеряли контроль над трассой, ведущей от границы в Сумы Украинские вооруженные силы после отступления из населенного пункта Беловоды утратили контроль над одной из ключевых трасс, ведущих от границы напрямую в Сумы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По его словам, эта трасса активно использовалась украинской стороной для переброски личного состава и грузов из Сум. Село Беловоды расположено в Сумской области Украины, в пяти километрах от границы с российской Курской областью. Об освобождении села Минобороны России сообщило 26 мая. Российская сторона продолжает работу над меморандумом по украинскому урегулированию и передаст его Киеву, как только документ будет готов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Россия продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения, подчеркну, соответствующих договоренностей", - сказала она в ходе брифинга. Меморандум по Украине будет содержать сроки мирного соглашения Как отметила Захарова, меморандум будет передан украинской стороне, как только будет подготовлен. "Рассчитываем, что украинская сторона ведет такую же работу и направит нам свои наработки одновременно с получением российского документа", - добавила она. При этом официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что прийти к договоренностям, заключенным на встрече делегаций Москвы и Киева в Стамбуле, было сложно из-за позиции украинской стороны. "Буквально каждый день развивается повестка на этом треке. Посмотрите, во что превращают договоренности, которые были, давайте скажем честно, с трудом из-за позиции киевского режима, но все-таки достигнуты в рамках стамбульских переговоров", - сказала она.

https://ria.ru/20250527/taurus-2019363826.html

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019349758.html

https://ria.ru/20250527/naemnik-2019331773.html

https://ria.ru/20250527/es-2019309659.html

https://ria.ru/20250527/minoborony-2019292234.html

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россия, киев, сумы, дмитрий песков, мария захарова, вооруженные силы украины