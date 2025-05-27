https://ria.ru/20250527/spetsoperatsiya-2019385123.html
Бойцы "Севера" с помощью FPV-дрона уничтожили танк ВСУ в Сумской области
Бойцы "Севера" с помощью FPV-дрона уничтожили танк ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 27.05.2025
Бойцы "Севера" с помощью FPV-дрона уничтожили танк ВСУ в Сумской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ расчетом FPV-дрона группировки "Север" в Сумской области Украины. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T17:06:00+03:00
2025-05-27T17:06:00+03:00
2025-05-27T17:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ расчетом FPV-дрона группировки "Север" в Сумской области Украины."Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Север" в зоне проведения СВО в районе одного из населенных пунктов Сумской области с помощью БПЛА выявили замаскированный в лесополосе танк ВСУ", - говорится в сообщении.Уточняется, что танк "наносил неизбирательные удары в направлении нашей территории со своей позиции", операторами FPV-дронов он был уничтожен.На кадрах показан момент попадания боевого беспилотника по замаскированной технике.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019179349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Уничтожение танка ВСУ расчетом FPV-дрона в Сумской области
МО РФ показало уничтожение танка ВСУ расчетом FPV-дрона в Сумской области.
2025-05-27T17:06
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PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сумская область, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Бойцы "Севера" с помощью FPV-дрона уничтожили танк ВСУ в Сумской области
МО РФ опубликовало кадры уничтожения FPV-дроном танка ВСУ в Сумской области