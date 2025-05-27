https://ria.ru/20250527/spetsoperatsiya-2019385123.html

Бойцы "Севера" с помощью FPV-дрона уничтожили танк ВСУ в Сумской области

Бойцы "Севера" с помощью FPV-дрона уничтожили танк ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 27.05.2025

Бойцы "Севера" с помощью FPV-дрона уничтожили танк ВСУ в Сумской области

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ расчетом FPV-дрона группировки "Север" в Сумской области Украины. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T17:06:00+03:00

2025-05-27T17:06:00+03:00

2025-05-27T17:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019384583_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_486eea978342c9664661340890a228bf.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ расчетом FPV-дрона группировки "Север" в Сумской области Украины."Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Север" в зоне проведения СВО в районе одного из населенных пунктов Сумской области с помощью БПЛА выявили замаскированный в лесополосе танк ВСУ", - говорится в сообщении.Уточняется, что танк "наносил неизбирательные удары в направлении нашей территории со своей позиции", операторами FPV-дронов он был уничтожен.На кадрах показан момент попадания боевого беспилотника по замаскированной технике.

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019179349.html

сумская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение танка ВСУ расчетом FPV-дрона в Сумской области МО РФ показало уничтожение танка ВСУ расчетом FPV-дрона в Сумской области. 2025-05-27T17:06 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сумская область, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность