https://ria.ru/20250527/spetsoperatsiya-2019307131.html

ВСУ потеряли до 470 боевиков в зоне действий бойцов "Центра" за сутки

ВСУ потеряли до 470 боевиков в зоне действий бойцов "Центра" за сутки - РИА Новости, 27.05.2025

ВСУ потеряли до 470 боевиков в зоне действий бойцов "Центра" за сутки

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, украинские войска потеряли за сутки до 470 военнослужащих и танк, сообщили в... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T12:36:00+03:00

2025-05-27T12:36:00+03:00

2025-05-27T12:45:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, украинские войска потеряли за сутки до 470 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Александро-Калиново, Владимировка, Русин Яр, Новоэкономическое, Николаевка, Ульяновка, Артема, Алексеевка, Новоторецкое, Котляровка и Александрополь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 470 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф