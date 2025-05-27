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ВСУ потеряли до 470 боевиков в зоне действий бойцов "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 470 боевиков в зоне действий бойцов "Центра" за сутки - РИА Новости, 27.05.2025
ВСУ потеряли до 470 боевиков в зоне действий бойцов "Центра" за сутки
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, украинские войска потеряли за сутки до 470 военнослужащих и танк, сообщили в... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T12:36:00+03:00
2025-05-27T12:36:00+03:00
2025-05-27T12:45:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, украинские войска потеряли за сутки до 470 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Александро-Калиново, Владимировка, Русин Яр, Новоэкономическое, Николаевка, Ульяновка, Артема, Алексеевка, Новоторецкое, Котляровка и Александрополь Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 470 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 470 боевиков в зоне действий бойцов "Центра" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 470 боевиков и танк в зоне действий "Центра" за сутки