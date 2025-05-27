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ВСУ потеряли до 215 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 27.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 27.05.2025 (обновлено: 12:45 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/spetsoperatsiya-2019305840.html
ВСУ потеряли до 215 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли до 215 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 27.05.2025
ВСУ потеряли до 215 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки до 215 военнослужащих и две... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T12:31:00+03:00
2025-05-27T12:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
отрадное
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки до 215 военнослужащих и две бронемашины, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что подразделения "Востока" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Комар, Богатырь, Отрадное, Зеленое Поле и Новополь в ДНР. "ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей. Уничтожены орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке Минобороны РФ.
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отрадное, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Отрадное, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 215 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 215 боевиков и две бронемашины в зоне "Востока" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки до 215 военнослужащих и две бронемашины, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что подразделения "Востока" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Комар, Богатырь, Отрадное, Зеленое Поле и Новополь в ДНР.
"ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей. Уничтожены орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеОтрадноеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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