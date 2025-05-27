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ВСУ потеряли до 215 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли до 215 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 27.05.2025
ВСУ потеряли до 215 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки до 215 военнослужащих и две... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T12:31:00+03:00
2025-05-27T12:31:00+03:00
2025-05-27T12:45:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки до 215 военнослужащих и две бронемашины, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что подразделения "Востока" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Комар, Богатырь, Отрадное, Зеленое Поле и Новополь в ДНР. "ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей. Уничтожены орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке Минобороны РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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отрадное, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
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ВСУ потеряли до 215 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 215 боевиков и две бронемашины в зоне "Востока" за сутки