https://ria.ru/20250527/spetsoperatsiya-2019305840.html

ВСУ потеряли до 215 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли до 215 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 27.05.2025

ВСУ потеряли до 215 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки до 215 военнослужащих и две... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T12:31:00+03:00

2025-05-27T12:31:00+03:00

2025-05-27T12:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

отрадное

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки до 215 военнослужащих и две бронемашины, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что подразделения "Востока" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Комар, Богатырь, Отрадное, Зеленое Поле и Новополь в ДНР. "ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей. Уничтожены орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сводке Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

отрадное, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф