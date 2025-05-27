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Уничтожен пункт дислокации сил спецопераций ВСУ в Одесской области
Уничтожен пункт дислокации сил спецопераций ВСУ в Одесской области - РИА Новости, 27.05.2025
Уничтожен пункт дислокации сил спецопераций ВСУ в Одесской области
Российские военные 26 мая нанесли удар в том числе по пункту временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ в Одесской области, сообщило во... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T11:58:00+03:00
2025-05-27T11:58:00+03:00
2025-05-27T12:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
одесская область
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харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские военные 26 мая нанесли удар в том числе по пункту временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ в Одесской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Двадцать шестого мая в результате массированного удара высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами уничтожены объекты инфраструктуры аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, склады боеприпасов двух тяжелых механизированных бригад в Харьковской области и ДНР, пункт управления зенитного ракетного дивизиона С-300 и пункт временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ в Одесской области", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесская область, хмельницкая область, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), зрк с-300, безопасность, вооруженные силы рф
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Уничтожен пункт дислокации сил спецопераций ВСУ в Одесской области
ВС РФ 26 мая уничтожили пункт дислокации сил спецопераций ВСУ в Одесской области