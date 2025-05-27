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Уничтожен пункт дислокации сил спецопераций ВСУ в Одесской области

Уничтожен пункт дислокации сил спецопераций ВСУ в Одесской области - РИА Новости, 27.05.2025

Уничтожен пункт дислокации сил спецопераций ВСУ в Одесской области

Российские военные 26 мая нанесли удар в том числе по пункту временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ в Одесской области, сообщило во... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T11:58:00+03:00

2025-05-27T11:58:00+03:00

2025-05-27T12:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

одесская область

хмельницкая область

харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские военные 26 мая нанесли удар в том числе по пункту временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ в Одесской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Двадцать шестого мая в результате массированного удара высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами уничтожены объекты инфраструктуры аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, склады боеприпасов двух тяжелых механизированных бригад в Харьковской области и ДНР, пункт управления зенитного ракетного дивизиона С-300 и пункт временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ в Одесской области", - говорится в сообщении.

одесская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

одесская область, хмельницкая область, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), зрк с-300, безопасность, вооруженные силы рф