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Уничтожен пункт дислокации сил спецопераций ВСУ в Одесской области - РИА Новости, 27.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:58 27.05.2025 (обновлено: 12:58 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/spetsoperatsiya-2019297789.html
Уничтожен пункт дислокации сил спецопераций ВСУ в Одесской области
Уничтожен пункт дислокации сил спецопераций ВСУ в Одесской области - РИА Новости, 27.05.2025
Уничтожен пункт дислокации сил спецопераций ВСУ в Одесской области
Российские военные 26 мая нанесли удар в том числе по пункту временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ в Одесской области, сообщило во... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T11:58:00+03:00
2025-05-27T12:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
одесская область
хмельницкая область
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
зрк с-300
безопасность
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские военные 26 мая нанесли удар в том числе по пункту временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ в Одесской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Двадцать шестого мая в результате массированного удара высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами уничтожены объекты инфраструктуры аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, склады боеприпасов двух тяжелых механизированных бригад в Харьковской области и ДНР, пункт управления зенитного ракетного дивизиона С-300 и пункт временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ в Одесской области", - говорится в сообщении.
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одесская область, хмельницкая область, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), зрк с-300, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Хмельницкая область, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ЗРК С-300, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Уничтожен пункт дислокации сил спецопераций ВСУ в Одесской области

ВС РФ 26 мая уничтожили пункт дислокации сил спецопераций ВСУ в Одесской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военннослужащий в зоне спецоперации
Российский военннослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российский военннослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские военные 26 мая нанесли удар в том числе по пункту временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ в Одесской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Двадцать шестого мая в результате массированного удара высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами уничтожены объекты инфраструктуры аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, склады боеприпасов двух тяжелых механизированных бригад в Харьковской области и ДНР, пункт управления зенитного ракетного дивизиона С-300 и пункт временной дислокации подразделений сил специальных операций ВСУ в Одесской области", - говорится в сообщении.
© ИнфографикаРоссийские удары по военным объектам на Украине 20-26 мая 2025 года
Российские удары по военным объектам на Украине 20-26 мая 2025 года
© Инфографика
Российские удары по военным объектам на Украине 20-26 мая 2025 года
 
Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьХмельницкая областьХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ЗРК С-300БезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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