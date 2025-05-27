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ВС России нанесли удар по центру авиации СБУ в Киевской области - РИА Новости, 27.05.2025
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11:44 27.05.2025 (обновлено: 12:58 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/spetsoperatsiya-2019293990.html
ВС России нанесли удар по центру авиации СБУ в Киевской области
ВС России нанесли удар по центру авиации СБУ в Киевской области - РИА Новости, 27.05.2025
ВС России нанесли удар по центру авиации СБУ в Киевской области
Российские военные 24 мая нанесли удар по центру радиотехнической разведки и центру авиации Службы безопасности Украины (СБУ) в Киевской области, сообщило... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T11:44:00+03:00
2025-05-27T12:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киевская область
служба безопасности украины
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безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские военные 24 мая нанесли удар по центру радиотехнической разведки и центру авиации Службы безопасности Украины (СБУ) в Киевской области, сообщило министерство обороны РФ."Двадцать четвертого мая нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, выпускающему ракетное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты, центру радиотехнической разведки и центру авиации СБУ в Киевской области, а также пункту временной дислокации отдельного центра специальных операций "Юг" в районе н.п. Черноморск Одесской области и пункту временной дислокации 3-й штурмовой бригады "Азов"* в районе н.п. Изюм Харьковской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что также была поражена позиция зенитного ракетного комплекса Patriot производства США в Киевской области.* Организация признана террористической и запрещена в России
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россия, киевская область, служба безопасности украины, украина, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киевская область, Служба безопасности Украины, Украина, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удар по центру авиации СБУ в Киевской области

ВС РФ 24 мая нанесли массированный удар по центру радиоразведки СБУ под Киевом

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские военные 24 мая нанесли удар по центру радиотехнической разведки и центру авиации Службы безопасности Украины (СБУ) в Киевской области, сообщило министерство обороны РФ.
"Двадцать четвертого мая нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, выпускающему ракетное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты, центру радиотехнической разведки и центру авиации СБУ в Киевской области, а также пункту временной дислокации отдельного центра специальных операций "Юг" в районе н.п. Черноморск Одесской области и пункту временной дислокации 3-й штурмовой бригады "Азов"* в районе н.п. Изюм Харьковской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также была поражена позиция зенитного ракетного комплекса Patriot производства США в Киевской области.
* Организация признана террористической и запрещена в России
© ИнфографикаРоссийские удары по военным объектам на Украине 20-26 мая 2025 года
Российские удары по военным объектам на Украине 20-26 мая 2025 года
© Инфографика
Российские удары по военным объектам на Украине 20-26 мая 2025 года
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевская областьСлужба безопасности УкраиныУкраинаБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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