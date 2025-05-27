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ВС России нанесли удар по центру авиации СБУ в Киевской области

ВС России нанесли удар по центру авиации СБУ в Киевской области - РИА Новости, 27.05.2025

ВС России нанесли удар по центру авиации СБУ в Киевской области

Российские военные 24 мая нанесли удар по центру радиотехнической разведки и центру авиации Службы безопасности Украины (СБУ) в Киевской области, сообщило... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T11:44:00+03:00

2025-05-27T11:44:00+03:00

2025-05-27T12:58:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские военные 24 мая нанесли удар по центру радиотехнической разведки и центру авиации Службы безопасности Украины (СБУ) в Киевской области, сообщило министерство обороны РФ."Двадцать четвертого мая нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, выпускающему ракетное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты, центру радиотехнической разведки и центру авиации СБУ в Киевской области, а также пункту временной дислокации отдельного центра специальных операций "Юг" в районе н.п. Черноморск Одесской области и пункту временной дислокации 3-й штурмовой бригады "Азов"* в районе н.п. Изюм Харьковской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что также была поражена позиция зенитного ракетного комплекса Patriot производства США в Киевской области.* Организация признана террористической и запрещена в России

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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