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Российские беспилотники поразили опорный пункт ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 27.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:32 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/spetsoperatsiya-2019244189.html
Российские беспилотники поразили опорный пункт ВСУ в Херсонской области
Российские беспилотники поразили опорный пункт ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 27.05.2025
Российские беспилотники поразили опорный пункт ВСУ в Херсонской области
Расчет беспилотников российской группировки войск "Днепр" поразил опорный пункт украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T05:32:00+03:00
2025-05-27T05:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ГЕНИЧЕСК, 27 мая - РИА Новости. Расчет беспилотников российской группировки войск "Днепр" поразил опорный пункт украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны России. Подчеркивается, что расчеты БПЛА 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" продолжают уничтожать опорные пункты ВСУ в Херсонской области. "При облете правого берега Днепра оператор разведывательного БПЛА обнаружил опорный пункт противника, на котором зафиксировал движение личного состава между блиндажами. Командиром группы было принято решение нанести удар FPV-дронами, оснащенными осколочно-фугасным снарядами. В результате нескольких точных попаданий личный состав ВСУ в укрытиях был уничтожен", - сообщили в военном ведомстве. Отмечается, что российские военные с помощью беспилотников в режиме реального времени фиксируют передвижение противника, а также наносят многочисленные удары по блиндажам, опорным пунктам, системам РЭБ, пунктам управления БПЛА украинских формирований.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019237623.html
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в мире, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские беспилотники поразили опорный пункт ВСУ в Херсонской области

Расчет БПЛА группировки Днепр поразил опорный пункт ВСУ в Херсонской области

© РИА Новости / Мария МарикянОператор FPV-дронов
Оператор FPV-дронов - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Оператор FPV-дронов. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 27 мая - РИА Новости. Расчет беспилотников российской группировки войск "Днепр" поразил опорный пункт украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны России.
Подчеркивается, что расчеты БПЛА 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" продолжают уничтожать опорные пункты ВСУ в Херсонской области.
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"При облете правого берега Днепра оператор разведывательного БПЛА обнаружил опорный пункт противника, на котором зафиксировал движение личного состава между блиндажами. Командиром группы было принято решение нанести удар FPV-дронами, оснащенными осколочно-фугасным снарядами. В результате нескольких точных попаданий личный состав ВСУ в укрытиях был уничтожен", - сообщили в военном ведомстве.
Отмечается, что российские военные с помощью беспилотников в режиме реального времени фиксируют передвижение противника, а также наносят многочисленные удары по блиндажам, опорным пунктам, системам РЭБ, пунктам управления БПЛА украинских формирований.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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