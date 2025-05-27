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Российские беспилотники поразили опорный пункт ВСУ в Херсонской области
Российские беспилотники поразили опорный пункт ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 27.05.2025
Российские беспилотники поразили опорный пункт ВСУ в Херсонской области
Расчет беспилотников российской группировки войск "Днепр" поразил опорный пункт украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T05:32:00+03:00
2025-05-27T05:32:00+03:00
2025-05-27T05:32:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 27 мая - РИА Новости. Расчет беспилотников российской группировки войск "Днепр" поразил опорный пункт украинской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны России. Подчеркивается, что расчеты БПЛА 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" продолжают уничтожать опорные пункты ВСУ в Херсонской области. "При облете правого берега Днепра оператор разведывательного БПЛА обнаружил опорный пункт противника, на котором зафиксировал движение личного состава между блиндажами. Командиром группы было принято решение нанести удар FPV-дронами, оснащенными осколочно-фугасным снарядами. В результате нескольких точных попаданий личный состав ВСУ в укрытиях был уничтожен", - сообщили в военном ведомстве. Отмечается, что российские военные с помощью беспилотников в режиме реального времени фиксируют передвижение противника, а также наносят многочисленные удары по блиндажам, опорным пунктам, системам РЭБ, пунктам управления БПЛА украинских формирований.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019237623.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
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Российские беспилотники поразили опорный пункт ВСУ в Херсонской области
Расчет БПЛА группировки Днепр поразил опорный пункт ВСУ в Херсонской области