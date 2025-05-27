ВС России за неделю уничтожили более 50 промышленных дронов ВСУ
Российские военные уничтожили более 50 промышленных БПЛА ВСУ над Часовым Яром
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВооруженных сил РФ в штабе одного из подразделений в зоне СВО
Вооруженных сил РФ в штабе одного из подразделений в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Расчеты беспилотной авиации и снайперы Ивановского гвардейского соединения ВДВ за неделю уничтожили более 50 промышленных БПЛА ВСУ в небе над Часовым Яром, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военные специалисты беспилотной авиации и снайперы Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения за неделю воздушными таранами и огнем из снайперского вооружения сбили и уничтожили более 50 промышленных дронов ВСУ в небе над Часовым Яром", - сообщили в МО.
Уточняется, что операторы FPV-дронов ежедневно ведут поиск целей в режиме свободной охоты.
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"Приближающиеся дроны ВСУ с тепловым следом, которые идентифицируются как промышленные беспилотники типа "Баба-Яга", несущие на себе 82-миллиметровые мины, подлетают довольно близко к нашим позициям и летят очень низко над деревьями. Они так прячутся от ПВО", - пояснили в оборонном ведомстве.
В МО сообщили, что расчеты ударных FPV-дронов обнаруживают их и таранят, не позволяя добраться до цели.
"Также успешную борьбу с вражескими гексакоптерами ведут и снайперы Ивановских десантников, ежедневно уничтожая их и не позволяя им долететь до наших передовых позиций", - добавили в МО.
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