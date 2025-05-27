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ВС России за неделю уничтожили более 50 промышленных дронов ВСУ - РИА Новости, 27.05.2025
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05:26 27.05.2025 (обновлено: 05:30 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/spetsoperatsiya-2019243889.html
ВС России за неделю уничтожили более 50 промышленных дронов ВСУ
ВС России за неделю уничтожили более 50 промышленных дронов ВСУ - РИА Новости, 27.05.2025
ВС России за неделю уничтожили более 50 промышленных дронов ВСУ
Расчеты беспилотной авиации и снайперы Ивановского гвардейского соединения ВДВ за неделю уничтожили более 50 промышленных БПЛА ВСУ в небе над Часовым Яром,... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T05:26:00+03:00
2025-05-27T05:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Расчеты беспилотной авиации и снайперы Ивановского гвардейского соединения ВДВ за неделю уничтожили более 50 промышленных БПЛА ВСУ в небе над Часовым Яром, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военные специалисты беспилотной авиации и снайперы Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения за неделю воздушными таранами и огнем из снайперского вооружения сбили и уничтожили более 50 промышленных дронов ВСУ в небе над Часовым Яром", - сообщили в МО. Уточняется, что операторы FPV-дронов ежедневно ведут поиск целей в режиме свободной охоты. "Приближающиеся дроны ВСУ с тепловым следом, которые идентифицируются как промышленные беспилотники типа "Баба-Яга", несущие на себе 82-миллиметровые мины, подлетают довольно близко к нашим позициям и летят очень низко над деревьями. Они так прячутся от ПВО", - пояснили в оборонном ведомстве. В МО сообщили, что расчеты ударных FPV-дронов обнаруживают их и таранят, не позволяя добраться до цели. "Также успешную борьбу с вражескими гексакоптерами ведут и снайперы Ивановских десантников, ежедневно уничтожая их и не позволяя им долететь до наших передовых позиций", - добавили в МО.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019237623.html
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безопасность, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
ВС России за неделю уничтожили более 50 промышленных дронов ВСУ

Российские военные уничтожили более 50 промышленных БПЛА ВСУ над Часовым Яром

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВооруженных сил РФ в штабе одного из подразделений в зоне СВО
Вооруженных сил РФ в штабе одного из подразделений в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вооруженных сил РФ в штабе одного из подразделений в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Расчеты беспилотной авиации и снайперы Ивановского гвардейского соединения ВДВ за неделю уничтожили более 50 промышленных БПЛА ВСУ в небе над Часовым Яром, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Военные специалисты беспилотной авиации и снайперы Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения за неделю воздушными таранами и огнем из снайперского вооружения сбили и уничтожили более 50 промышленных дронов ВСУ в небе над Часовым Яром", - сообщили в МО.
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Уточняется, что операторы FPV-дронов ежедневно ведут поиск целей в режиме свободной охоты.
«
"Приближающиеся дроны ВСУ с тепловым следом, которые идентифицируются как промышленные беспилотники типа "Баба-Яга", несущие на себе 82-миллиметровые мины, подлетают довольно близко к нашим позициям и летят очень низко над деревьями. Они так прячутся от ПВО", - пояснили в оборонном ведомстве.
В МО сообщили, что расчеты ударных FPV-дронов обнаруживают их и таранят, не позволяя добраться до цели.
"Также успешную борьбу с вражескими гексакоптерами ведут и снайперы Ивановских десантников, ежедневно уничтожая их и не позволяя им долететь до наших передовых позиций", - добавили в МО.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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