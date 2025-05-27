https://ria.ru/20250527/spetsoperatsiya-2019243889.html

ВС России за неделю уничтожили более 50 промышленных дронов ВСУ

ВС России за неделю уничтожили более 50 промышленных дронов ВСУ - РИА Новости, 27.05.2025

ВС России за неделю уничтожили более 50 промышленных дронов ВСУ

Расчеты беспилотной авиации и снайперы Ивановского гвардейского соединения ВДВ за неделю уничтожили более 50 промышленных БПЛА ВСУ в небе над Часовым Яром,... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T05:26:00+03:00

2025-05-27T05:26:00+03:00

2025-05-27T05:30:00+03:00

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ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Расчеты беспилотной авиации и снайперы Ивановского гвардейского соединения ВДВ за неделю уничтожили более 50 промышленных БПЛА ВСУ в небе над Часовым Яром, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военные специалисты беспилотной авиации и снайперы Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения за неделю воздушными таранами и огнем из снайперского вооружения сбили и уничтожили более 50 промышленных дронов ВСУ в небе над Часовым Яром", - сообщили в МО. Уточняется, что операторы FPV-дронов ежедневно ведут поиск целей в режиме свободной охоты. "Приближающиеся дроны ВСУ с тепловым следом, которые идентифицируются как промышленные беспилотники типа "Баба-Яга", несущие на себе 82-миллиметровые мины, подлетают довольно близко к нашим позициям и летят очень низко над деревьями. Они так прячутся от ПВО", - пояснили в оборонном ведомстве. В МО сообщили, что расчеты ударных FPV-дронов обнаруживают их и таранят, не позволяя добраться до цели. "Также успешную борьбу с вражескими гексакоптерами ведут и снайперы Ивановских десантников, ежедневно уничтожая их и не позволяя им долететь до наших передовых позиций", - добавили в МО.

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019237623.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, министерство обороны рф (минобороны рф), россия