ВС России уничтожили командный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Расчет САУ "Мста-С" уничтожил командный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в зоне проведения специальной военной операции
Боевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 мая — РИА Новости. Группировка войск "Центр" уничтожила замаскированный командный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, рассказали журналистам в Минобороны.
"Расчет самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил командный пункт ВСУ на Красноармейском направлении зоны СВО. Цель располагалась в полуразрушенном здании, которое использовалось противником для координации действий штурмовых подразделений и средств беспилотной авиации", — сообщили в ведомстве.
Артиллеристы навели орудие на цель и произвели точные выстрелы 152-миллиметровыми снарядами с замаскированной огневой позиции. В это время разведчики контролировали нанесение ударов при помощи БПЛА. Они подтвердили уничтожение объекта.
По информации Минобороны за понедельник, за сутки в зоне ответственности группировки "Центр" ВСУ потеряли до 475 военнослужащих и лишились девяти боевых бронированных машин, восьми автомобилей и артиллерийского орудия.
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