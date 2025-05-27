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ВС России уничтожили командный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 27.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:16 27.05.2025 (обновлено: 10:23 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/spetsoperatsiya-2019243412.html
ВС России уничтожили командный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
ВС России уничтожили командный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 27.05.2025
ВС России уничтожили командный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Группировка войск "Центр" уничтожила замаскированный командный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, рассказали журналистам в Минобороны. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T05:16:00+03:00
2025-05-27T10:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 27 мая — РИА Новости. Группировка войск "Центр" уничтожила замаскированный командный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, рассказали журналистам в Минобороны."Расчет самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил командный пункт ВСУ на Красноармейском направлении зоны СВО. Цель располагалась в полуразрушенном здании, которое использовалось противником для координации действий штурмовых подразделений и средств беспилотной авиации", — сообщили в ведомстве.Артиллеристы навели орудие на цель и произвели точные выстрелы 152-миллиметровыми снарядами с замаскированной огневой позиции. В это время разведчики контролировали нанесение ударов при помощи БПЛА. Они подтвердили уничтожение объекта. По информации Минобороны за понедельник, за сутки в зоне ответственности группировки "Центр" ВСУ потеряли до 475 военнослужащих и лишились девяти боевых бронированных машин, восьми автомобилей и артиллерийского орудия.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019237623.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили командный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет САУ "Мста-С" уничтожил командный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в зоне проведения специальной военной операции
Боевая работа самоходной артиллерийской установки Мста-С в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 мая — РИА Новости. Группировка войск "Центр" уничтожила замаскированный командный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, рассказали журналистам в Минобороны.
"Расчет самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил командный пункт ВСУ на Красноармейском направлении зоны СВО. Цель располагалась в полуразрушенном здании, которое использовалось противником для координации действий штурмовых подразделений и средств беспилотной авиации", — сообщили в ведомстве.
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Артиллеристы навели орудие на цель и произвели точные выстрелы 152-миллиметровыми снарядами с замаскированной огневой позиции. В это время разведчики контролировали нанесение ударов при помощи БПЛА. Они подтвердили уничтожение объекта.
По информации Минобороны за понедельник, за сутки в зоне ответственности группировки "Центр" ВСУ потеряли до 475 военнослужащих и лишились девяти боевых бронированных машин, восьми автомобилей и артиллерийского орудия.
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