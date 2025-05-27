https://ria.ru/20250527/spetsoperatsiya-2019243412.html

ВС России уничтожили командный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

ВС России уничтожили командный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 27.05.2025

ВС России уничтожили командный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Группировка войск "Центр" уничтожила замаскированный командный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, рассказали журналистам в Минобороны. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T05:16:00+03:00

2025-05-27T05:16:00+03:00

2025-05-27T10:23:00+03:00

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ЛУГАНСК, 27 мая — РИА Новости. Группировка войск "Центр" уничтожила замаскированный командный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, рассказали журналистам в Минобороны."Расчет самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил командный пункт ВСУ на Красноармейском направлении зоны СВО. Цель располагалась в полуразрушенном здании, которое использовалось противником для координации действий штурмовых подразделений и средств беспилотной авиации", — сообщили в ведомстве.Артиллеристы навели орудие на цель и произвели точные выстрелы 152-миллиметровыми снарядами с замаскированной огневой позиции. В это время разведчики контролировали нанесение ударов при помощи БПЛА. Они подтвердили уничтожение объекта. По информации Минобороны за понедельник, за сутки в зоне ответственности группировки "Центр" ВСУ потеряли до 475 военнослужащих и лишились девяти боевых бронированных машин, восьми автомобилей и артиллерийского орудия.

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019237623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность