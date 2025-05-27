Рейтинг@Mail.ru
Российские штурмовики нанесли ракетные удары по позициям ВСУ - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/spetsoperatsiya-2019243079.html
Российские штурмовики нанесли ракетные удары по позициям ВСУ
Российские штурмовики нанесли ракетные удары по позициям ВСУ - РИА Новости, 27.05.2025
Российские штурмовики нанесли ракетные удары по позициям ВСУ
Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по позициям подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T05:12:00+03:00
2025-05-27T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-25
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791658975_0:0:1476:831_1920x0_80_0_0_dbf0c1ab80fb10986d0379abb89b5668.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по позициям подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны РФ. Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов штурмовиков Су-25 ВКС России. "В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что после боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполняют задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019237623.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791658975_96:0:1248:864_1920x0_80_0_0_ab0e70facbe53ecd53828cffb653b964.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-25
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-25
Российские штурмовики нанесли ракетные удары по позициям ВСУ

Минобороны: штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные полевые позиции ВСУ

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкШтурмовики Су-25 ВКС России во время нанесения удара по позициям ВСУ
Штурмовики Су-25 ВКС России во время нанесения удара по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Штурмовики Су-25 ВКС России во время нанесения удара по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по позициям подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны РФ.
Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов штурмовиков Су-25 ВКС России.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
"Отсрочить неизбежное": в Европе сделали неутешительные выводы по Украине
Вчера, 02:23
"В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что после боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполняют задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииСу-25
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала