https://ria.ru/20250527/spetsoperatsiya-2019243079.html

Российские штурмовики нанесли ракетные удары по позициям ВСУ

Российские штурмовики нанесли ракетные удары по позициям ВСУ - РИА Новости, 27.05.2025

Российские штурмовики нанесли ракетные удары по позициям ВСУ

Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по позициям подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T05:12:00+03:00

2025-05-27T05:12:00+03:00

2025-05-27T05:12:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по позициям подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны РФ. Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов штурмовиков Су-25 ВКС России. "В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что после боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполняют задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019237623.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-25