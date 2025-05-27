https://ria.ru/20250527/spetsoperatsiya-2019243079.html
Российские штурмовики нанесли ракетные удары по позициям ВСУ
Российские штурмовики нанесли ракетные удары по позициям ВСУ - РИА Новости, 27.05.2025
Российские штурмовики нанесли ракетные удары по позициям ВСУ
Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по позициям подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T05:12:00+03:00
2025-05-27T05:12:00+03:00
2025-05-27T05:12:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по позициям подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг", сообщили в Минобороны РФ. Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов штурмовиков Су-25 ВКС России. "В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что после боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполняют задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019237623.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-25
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-25
Российские штурмовики нанесли ракетные удары по позициям ВСУ
Минобороны: штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные полевые позиции ВСУ