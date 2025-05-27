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Группировка "Запад" взяла в плен двух военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 27.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/spetsoperatsiya-2019242900.html
Группировка "Запад" взяла в плен двух военнослужащих ВСУ
Группировка "Запад" взяла в плен двух военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 27.05.2025
Группировка "Запад" взяла в плен двух военнослужащих ВСУ
Российская группировка войск "Запад" в ходе боевой работы в своей зоне ответственности за прошедшие сутки взяла в плен двоих военнослужащих ВСУ, сообщил... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T05:05:00+03:00
2025-05-27T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр гордеев (полковник)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" в ходе боевой работы в своей зоне ответственности за прошедшие сутки взяла в плен двоих военнослужащих ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма. "Двое военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сказал Бигма. Он добавил, что группировка уничтожила 40 пунктов управления беспилотниками и четыре станции спутниковой связи Starlink, 15 миномётных расчётов ВСУ и три роботизированные платформы. Расчёты ПВО "Запад" сбили 11 беспилотников самолётного типа. Начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев сообщил, что в зоне ответственности группировки была уничтожена инженерная группа ВСУ в районе Малиновки, а также 10 пунктов управления беспилотной авиацией.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019237623.html
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александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Запад" взяла в плен двух военнослужащих ВСУ

Группировка Запад за сутки взяла в плен двоих военнослужащих ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" в ходе боевой работы в своей зоне ответственности за прошедшие сутки взяла в плен двоих военнослужащих ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.
"Двое военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сказал Бигма.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
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Он добавил, что группировка уничтожила 40 пунктов управления беспилотниками и четыре станции спутниковой связи Starlink, 15 миномётных расчётов ВСУ и три роботизированные платформы. Расчёты ПВО "Запад" сбили 11 беспилотников самолётного типа.
Начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев сообщил, что в зоне ответственности группировки была уничтожена инженерная группа ВСУ в районе Малиновки, а также 10 пунктов управления беспилотной авиацией.
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