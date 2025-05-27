https://ria.ru/20250527/spetsoperatsiya-2019242900.html

Группировка "Запад" взяла в плен двух военнослужащих ВСУ

Группировка "Запад" взяла в плен двух военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 27.05.2025

Группировка "Запад" взяла в плен двух военнослужащих ВСУ

Российская группировка войск "Запад" в ходе боевой работы в своей зоне ответственности за прошедшие сутки взяла в плен двоих военнослужащих ВСУ, сообщил... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T05:05:00+03:00

2025-05-27T05:05:00+03:00

2025-05-27T05:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

александр гордеев (полковник)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" в ходе боевой работы в своей зоне ответственности за прошедшие сутки взяла в плен двоих военнослужащих ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма. "Двое военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сказал Бигма. Он добавил, что группировка уничтожила 40 пунктов управления беспилотниками и четыре станции спутниковой связи Starlink, 15 миномётных расчётов ВСУ и три роботизированные платформы. Расчёты ПВО "Запад" сбили 11 беспилотников самолётного типа. Начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев сообщил, что в зоне ответственности группировки была уничтожена инженерная группа ВСУ в районе Малиновки, а также 10 пунктов управления беспилотной авиацией.

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019237623.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины, безопасность