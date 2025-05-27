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ВСУ потеряли контроль над трассой, ведущей от границы в Сумы - РИА Новости, 27.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:17 27.05.2025 (обновлено: 08:25 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/spetsoperatsiya-2019238725.html
ВСУ потеряли контроль над трассой, ведущей от границы в Сумы
ВСУ потеряли контроль над трассой, ведущей от границы в Сумы - РИА Новости, 27.05.2025
ВСУ потеряли контроль над трассой, ведущей от границы в Сумы
После отступления из Беловод украинские военные утратили контроль над одной из ключевых трасс, ведущих от границы напрямую в Сумы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T03:17:00+03:00
2025-05-27T08:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумы
курская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. После отступления из Беловод украинские военные утратили контроль над одной из ключевых трасс, ведущих от границы напрямую в Сумы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."После отхода ВСУ из населенного пункта Беловоды противник потерял контроль над одной из дорог, напрямую соединяющей этот участок фронта с Сумами", — сказал собеседник агентства.По его словам, Украина активно использовала эту трассу для переброски личного состава и грузов из Сум.Село Беловоды расположено в Сумской области, в пяти километрах от границы с Курской областью. Об освобождении этого населенного пункта вместе с Владимировкой Минобороны сообщило 26 мая.
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россия, сумы, курская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумы, Курская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли контроль над трассой, ведущей от границы в Сумы

ВСУ потеряли контроль над одной из ключевых дорог, ведущих в Сумы

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил Российской Федерации
Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. После отступления из Беловод украинские военные утратили контроль над одной из ключевых трасс, ведущих от границы напрямую в Сумы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"После отхода ВСУ из населенного пункта Беловоды противник потерял контроль над одной из дорог, напрямую соединяющей этот участок фронта с Сумами", — сказал собеседник агентства.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск Север" освободили села Владимировка и Беловоды в Сумской области
Подразделения группировки войск Север освободили села Владимировка и Беловоды в Сумской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск Север" освободили села Владимировка и Беловоды в Сумской области
По его словам, Украина активно использовала эту трассу для переброски личного состава и грузов из Сум.
Село Беловоды расположено в Сумской области, в пяти километрах от границы с Курской областью. Об освобождении этого населенного пункта вместе с Владимировкой Минобороны сообщило 26 мая.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумыКурская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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