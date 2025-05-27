ВСУ потеряли контроль над трассой, ведущей от границы в Сумы
ВСУ потеряли контроль над одной из ключевых дорог, ведущих в Сумы
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил Российской Федерации
Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. После отступления из Беловод украинские военные утратили контроль над одной из ключевых трасс, ведущих от границы напрямую в Сумы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"После отхода ВСУ из населенного пункта Беловоды противник потерял контроль над одной из дорог, напрямую соединяющей этот участок фронта с Сумами", — сказал собеседник агентства.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск Север" освободили села Владимировка и Беловоды в Сумской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск Север" освободили села Владимировка и Беловоды в Сумской области
По его словам, Украина активно использовала эту трассу для переброски личного состава и грузов из Сум.
Село Беловоды расположено в Сумской области, в пяти километрах от границы с Курской областью. Об освобождении этого населенного пункта вместе с Владимировкой Минобороны сообщило 26 мая.
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