https://ria.ru/20250527/spetsoperatsiya-2019238725.html

ВСУ потеряли контроль над трассой, ведущей от границы в Сумы

ВСУ потеряли контроль над трассой, ведущей от границы в Сумы - РИА Новости, 27.05.2025

ВСУ потеряли контроль над трассой, ведущей от границы в Сумы

После отступления из Беловод украинские военные утратили контроль над одной из ключевых трасс, ведущих от границы напрямую в Сумы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T03:17:00+03:00

2025-05-27T03:17:00+03:00

2025-05-27T08:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сумы

курская область

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владимир путин

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. После отступления из Беловод украинские военные утратили контроль над одной из ключевых трасс, ведущих от границы напрямую в Сумы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."После отхода ВСУ из населенного пункта Беловоды противник потерял контроль над одной из дорог, напрямую соединяющей этот участок фронта с Сумами", — сказал собеседник агентства.По его словам, Украина активно использовала эту трассу для переброски личного состава и грузов из Сум.Село Беловоды расположено в Сумской области, в пяти километрах от границы с Курской областью. Об освобождении этого населенного пункта вместе с Владимировкой Минобороны сообщило 26 мая.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сумы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сумы, курская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, безопасность