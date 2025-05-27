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Наблюдательный совет ВЭБа утвердил стратегию развития госкорпорации - РИА Новости, 27.05.2025
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13:47 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/sovet-2019324879.html
Наблюдательный совет ВЭБа утвердил стратегию развития госкорпорации
Наблюдательный совет ВЭБа утвердил стратегию развития госкорпорации - РИА Новости, 27.05.2025
Наблюдательный совет ВЭБа утвердил стратегию развития госкорпорации
Наблюдательный совет ВЭБа под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко утвердил стратегию развития до 2030 года, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T13:47:00+03:00
2025-05-27T13:47:00+03:00
экономика
россия
дмитрий григоренко
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Наблюдательный совет ВЭБа под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко утвердил стратегию развития до 2030 года, сообщили в пресс-службе госкорпорации. "Наблюдательный совет ВЭБ.РФ под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации – руководителя аппарата правительства Российской Федерации Дмитрия Григоренко утвердил стратегию развития ВЭБ.РФ до 2030 года", - сказано в сообщении. Отмечается, что ранее основные положения новой стратегии были рассмотрены на стратегической сессии у премьер-министра РФ Михаила Мишустина. "С учетом обсуждения документ был доработан, в том числе – в части формулировок миссии, видения и ценностей организации, а также с учетом детализации стратегических целей институтов развития и их количественных метрик", - указывается в сообщении. В новом стратегическом цикле группа ВЭБ.РФ будет работать в рамках пяти ключевых направлений: крупные инвестиционные проекты, опорные населенные пункты и геостратегические регионы, технологическое лидерство, поддержка экспорта и предпринимательство. До 2030 года вся группа в партнерстве с государством и бизнесом поддержит проекты объемом более 30 триллионов рублей, включая 15 триллионов рублей - проекты с участием ВЭБа. "Для государства группа ВЭБ.РФ является эффективным инструментом решения сложных экономических задач и повышения качества жизни наших граждан. Она обеспечивает финансирование и реализацию стратегически важных для страны проектов. Это строительство школ, аэропортов, заводов, обновление водоканалов и транспортной инфраструктуры в городах, освоение недр", - считает Григоренко. По его мнению, новая стратегия подтверждает: сегодня ВЭБ выступает не только как финансирующая организация, но и как проектный офис, который на своей площадке объединяет усилия крупного бизнеса, регионов, коммерческих банков и институтов развития.
https://ria.ru/20250103/veb-1992398467.html
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экономика, россия, дмитрий григоренко, михаил мишустин
Экономика, Россия, Дмитрий Григоренко, Михаил Мишустин
Наблюдательный совет ВЭБа утвердил стратегию развития госкорпорации

Наблюдательный совет ВЭБа утвердил стратегию развития госкорпорации до 2030 года

© "ВЭБ.РФ"Офис "ВЭБ.РФ"
Офис ВЭБ.РФ - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© "ВЭБ.РФ"
Офис "ВЭБ.РФ". Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Наблюдательный совет ВЭБа под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко утвердил стратегию развития до 2030 года, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"Наблюдательный совет ВЭБ.РФ под председательством заместителя председателя правительства Российской Федерации – руководителя аппарата правительства Российской Федерации Дмитрия Григоренко утвердил стратегию развития ВЭБ.РФ до 2030 года", - сказано в сообщении.
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Отмечается, что ранее основные положения новой стратегии были рассмотрены на стратегической сессии у премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
"С учетом обсуждения документ был доработан, в том числе – в части формулировок миссии, видения и ценностей организации, а также с учетом детализации стратегических целей институтов развития и их количественных метрик", - указывается в сообщении.
В новом стратегическом цикле группа ВЭБ.РФ будет работать в рамках пяти ключевых направлений: крупные инвестиционные проекты, опорные населенные пункты и геостратегические регионы, технологическое лидерство, поддержка экспорта и предпринимательство. До 2030 года вся группа в партнерстве с государством и бизнесом поддержит проекты объемом более 30 триллионов рублей, включая 15 триллионов рублей - проекты с участием ВЭБа.
"Для государства группа ВЭБ.РФ является эффективным инструментом решения сложных экономических задач и повышения качества жизни наших граждан. Она обеспечивает финансирование и реализацию стратегически важных для страны проектов. Это строительство школ, аэропортов, заводов, обновление водоканалов и транспортной инфраструктуры в городах, освоение недр", - считает Григоренко.
По его мнению, новая стратегия подтверждает: сегодня ВЭБ выступает не только как финансирующая организация, но и как проектный офис, который на своей площадке объединяет усилия крупного бизнеса, регионов, коммерческих банков и институтов развития.
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