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В Приморье спасли истощенного детеныша тюленя - РИА Новости, 27.05.2025
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09:11 27.05.2025 (обновлено: 11:08 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/sotrudnik-2019256223.html
В Приморье спасли истощенного детеныша тюленя
В Приморье спасли истощенного детеныша тюленя - РИА Новости, 27.05.2025
В Приморье спасли истощенного детеныша тюленя
В Приморье сотрудник МЧС во время рыбалки спас истощенного детеныша тюленя, который в одиночестве лежал на берегу бухты, сообщило региональное главное... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T09:11:00+03:00
2025-05-27T11:08:00+03:00
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приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 27 мая — РИА Новости. В Приморье сотрудник МЧС во время рыбалки спас истощенного детеныша тюленя, который в одиночестве лежал на берегу бухты, сообщило региональное главное управление МЧС.&quot;Спасатель МЧС России Руслан Бородин, находясь в свободное от службы время с друзьями на рыбалке, наткнулся на истощенного тюленя, который беззащитно лежал на берегу местной бухты под палящим солнцем. Связавшись со специалистами реабилитационного центра для тюленей и получив необходимые рекомендации по уходу за ластоногим, Руслан аккуратно забрал малыша в прохладный погреб своего дома, укрыл его и напоил, обеспечив необходимую заботу и внимание&quot;, — говорится в материале.После оказания первой помощи детеныша передали специалистам лесоохраны. Они доставили его к следовавшим навстречу сотрудникам реабилитационного центра. Сейчас тюлень находится под присмотром специалистов, которые обеспечат ему полноценное восстановление. Ежегодно на морском побережье Приморья находят ослабевших и умирающих детенышей пятнистых тюленей-ларг, которые по разным причинам остаются без мам. Без вмешательства человека их ждет неминуемая гибель. С 2007 года в поселке Тавричанка работает центр реабилитации для морских млекопитающих "Тюлень". Его специалисты выхаживают найденных тюленят, поступающих из разных районов края. После реабилитации и выздоровления их выпускают в море. Ежегодно в течение сезона — с конца зимы — специалисты "Тюленя" спасают около 20 ларг.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край
Хорошие новости, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Приморский край
В Приморье спасли истощенного детеныша тюленя

Сотрудник МЧС в Приморье спас истощенного детеныша тюленя и передал специалистам

© Фото : МЧС Приморского края/TelegramСотрудник МЧС в Приморье, находясь на рыбалке, спас истощенного детеныша тюленя
Сотрудник МЧС в Приморье, находясь на рыбалке, спас истощенного детеныша тюленя - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : МЧС Приморского края/Telegram
Сотрудник МЧС в Приморье, находясь на рыбалке, спас истощенного детеныша тюленя
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ВЛАДИВОСТОК, 27 мая — РИА Новости. В Приморье сотрудник МЧС во время рыбалки спас истощенного детеныша тюленя, который в одиночестве лежал на берегу бухты, сообщило региональное главное управление МЧС.
«

"Спасатель МЧС России Руслан Бородин, находясь в свободное от службы время с друзьями на рыбалке, наткнулся на истощенного тюленя, который беззащитно лежал на берегу местной бухты под палящим солнцем. Связавшись со специалистами реабилитационного центра для тюленей и получив необходимые рекомендации по уходу за ластоногим, Руслан аккуратно забрал малыша в прохладный погреб своего дома, укрыл его и напоил, обеспечив необходимую заботу и внимание", — говорится в материале.

После оказания первой помощи детеныша передали специалистам лесоохраны. Они доставили его к следовавшим навстречу сотрудникам реабилитационного центра. Сейчас тюлень находится под присмотром специалистов, которые обеспечат ему полноценное восстановление.
Ежегодно на морском побережье Приморья находят ослабевших и умирающих детенышей пятнистых тюленей-ларг, которые по разным причинам остаются без мам. Без вмешательства человека их ждет неминуемая гибель. С 2007 года в поселке Тавричанка работает центр реабилитации для морских млекопитающих "Тюлень". Его специалисты выхаживают найденных тюленят, поступающих из разных районов края. После реабилитации и выздоровления их выпускают в море. Ежегодно в течение сезона — с конца зимы — специалисты "Тюленя" спасают около 20 ларг.
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Хорошие новостиРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Приморский край
 
 
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