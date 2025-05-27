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В Приморье спасли истощенного детеныша тюленя

В Приморье спасли истощенного детеныша тюленя - РИА Новости, 27.05.2025

В Приморье спасли истощенного детеныша тюленя

В Приморье сотрудник МЧС во время рыбалки спас истощенного детеныша тюленя, который в одиночестве лежал на берегу бухты, сообщило региональное главное... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T09:11:00+03:00

2025-05-27T09:11:00+03:00

2025-05-27T11:08:00+03:00

хорошие новости

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 27 мая — РИА Новости. В Приморье сотрудник МЧС во время рыбалки спас истощенного детеныша тюленя, который в одиночестве лежал на берегу бухты, сообщило региональное главное управление МЧС."Спасатель МЧС России Руслан Бородин, находясь в свободное от службы время с друзьями на рыбалке, наткнулся на истощенного тюленя, который беззащитно лежал на берегу местной бухты под палящим солнцем. Связавшись со специалистами реабилитационного центра для тюленей и получив необходимые рекомендации по уходу за ластоногим, Руслан аккуратно забрал малыша в прохладный погреб своего дома, укрыл его и напоил, обеспечив необходимую заботу и внимание", — говорится в материале.После оказания первой помощи детеныша передали специалистам лесоохраны. Они доставили его к следовавшим навстречу сотрудникам реабилитационного центра. Сейчас тюлень находится под присмотром специалистов, которые обеспечат ему полноценное восстановление. Ежегодно на морском побережье Приморья находят ослабевших и умирающих детенышей пятнистых тюленей-ларг, которые по разным причинам остаются без мам. Без вмешательства человека их ждет неминуемая гибель. С 2007 года в поселке Тавричанка работает центр реабилитации для морских млекопитающих "Тюлень". Его специалисты выхаживают найденных тюленят, поступающих из разных районов края. После реабилитации и выздоровления их выпускают в море. Ежегодно в течение сезона — с конца зимы — специалисты "Тюленя" спасают около 20 ларг.

https://ria.ru/20250319/larga-2005876595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край