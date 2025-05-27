В Приморье спасли истощенного детеныша тюленя
Сотрудник МЧС в Приморье спас истощенного детеныша тюленя и передал специалистам
© Фото : МЧС Приморского края/TelegramСотрудник МЧС в Приморье, находясь на рыбалке, спас истощенного детеныша тюленя
Сотрудник МЧС в Приморье, находясь на рыбалке, спас истощенного детеныша тюленя
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ВЛАДИВОСТОК, 27 мая — РИА Новости. В Приморье сотрудник МЧС во время рыбалки спас истощенного детеныша тюленя, который в одиночестве лежал на берегу бухты, сообщило региональное главное управление МЧС.
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"Спасатель МЧС России Руслан Бородин, находясь в свободное от службы время с друзьями на рыбалке, наткнулся на истощенного тюленя, который беззащитно лежал на берегу местной бухты под палящим солнцем. Связавшись со специалистами реабилитационного центра для тюленей и получив необходимые рекомендации по уходу за ластоногим, Руслан аккуратно забрал малыша в прохладный погреб своего дома, укрыл его и напоил, обеспечив необходимую заботу и внимание", — говорится в материале.
После оказания первой помощи детеныша передали специалистам лесоохраны. Они доставили его к следовавшим навстречу сотрудникам реабилитационного центра. Сейчас тюлень находится под присмотром специалистов, которые обеспечат ему полноценное восстановление.
Ежегодно на морском побережье Приморья находят ослабевших и умирающих детенышей пятнистых тюленей-ларг, которые по разным причинам остаются без мам. Без вмешательства человека их ждет неминуемая гибель. С 2007 года в поселке Тавричанка работает центр реабилитации для морских млекопитающих "Тюлень". Его специалисты выхаживают найденных тюленят, поступающих из разных районов края. После реабилитации и выздоровления их выпускают в море. Ежегодно в течение сезона — с конца зимы — специалисты "Тюленя" спасают около 20 ларг.
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