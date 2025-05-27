https://ria.ru/20250527/solntsev-2019325544.html
Солнцев: завершился набор на первый поток программы "Герои Оренбуржья"
Солнцев: завершился набор на первый поток программы "Герои Оренбуржья" - РИА Новости, 27.05.2025
Солнцев: завершился набор на первый поток программы "Герои Оренбуржья"
Набор на первый поток кадровой региональной программы "Герои Оренбуржья" закончился, сообщил врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T13:51:00+03:00
2025-05-27T13:51:00+03:00
2025-05-27T13:51:00+03:00
оренбургская область
россия
оренбургская область
новосергиевский район
евгений солнцев
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Набор на первый поток кадровой региональной программы "Герои Оренбуржья" закончился, сообщил врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев. По его словам, сейчас идет подведение итогов и определение финалистов. Они с 1 августа начнут обучение на базе оренбургского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации. "В течение года оренбургские участники спецоперации будут проходить интенсивное обучение по специально разработанной программе. Многие уже определились, чем будут заниматься, и с помощью проекта получат необходимые знания и навыки. Уверен, ребят во всех начинаниях поддерживают родные, близкие, друзья", – написал в своем телеграм-канале Солнцев. "Герои Оренбуржья" – это полноценный образовательный проект, состоящий из нескольких блоков: управленческого, формирующего лидерские качества и командообразующего. К разработке блоков были привлечены специалисты РАНХиГС при президенте России. Ранее Солнцев сообщил, что собеседования в региональном проекте прошли 194 бойца специальной военной операции. Он выразил уверенность, что участники проекта смогут применить полученные знания и навыки с пользой для региона. Кроме того, Герой России Нурсултан Муссагалеев, участник президентской программы "Время героев", сейчас возглавляет родной Новосергиевский район.
https://ria.ru/20250521/solntsev-2018301565.html
россия
оренбургская область
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россия, оренбургская область, новосергиевский район, евгений солнцев
Оренбургская область, Россия, Оренбургская область, Новосергиевский район, Евгений Солнцев
Солнцев: завершился набор на первый поток программы "Герои Оренбуржья"
Солнцев: набор на первый поток кадровой программы "Герои Оренбуржья" завершен