https://ria.ru/20250527/sneg-2019268944.html

В Кузбассе выпал снег после 30-градусной жары

В Кузбассе выпал снег после 30-градусной жары - РИА Новости, 27.05.2025

В Кузбассе выпал снег после 30-градусной жары

На юге Кузбасса после тридцатиградусной жары выпал снег, в том числе на горнолыжном курорте "Шерегеш", аналогичная ситуация на севере области, но, как обещают... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T09:57:00+03:00

2025-05-27T09:57:00+03:00

2025-05-27T09:57:00+03:00

кемеровская область

тисульский район

общество

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КЕМЕРОВО, 27 мая – РИА Новости. На юге Кузбасса после тридцатиградусной жары выпал снег, в том числе на горнолыжном курорте "Шерегеш", аналогичная ситуация на севере области, но, как обещают синоптики, со второй половины недели погода начнет улучшаться. На снимках с камер видеонаблюдения, установленных на горнолыжном курорте "Шерегеш", видна заснеженная земля. На фотографиях, сделанных 27 мая в поселке Новомосковка, снегом припорошены деревья, крыши домов. В минувшие выходные на территории Кузбасса стояла жаркая погода, температура воздуха прогревалась до плюс 30 градусов. Уже во вторник в Кемеровскую область пришло похолодание, на юге и севере региона выпал снег. Как отметили в Кемеровском гидрометцентре, виной тому холодная арктическая масса. "В Центральном Руднике Тисульского района установился временный снежный покров около 1 сантиметра. В ночь на среду еще похолодает, температура может опуститься до 0- минус 5 градусов", – рассказала РИА Новости сотрудник гидрометцентра Наталья Полуэктова. Она добавила, что с четверга в Кузбассе начнется повышение температуры. В четверг днем ожидается до +12, в пятницу – плюс 15-20 градусов. А с 1 июня в регион придет настоящее лето с температурой по области 22-27 градусов.

https://ria.ru/20250526/pogoda-2019042291.html

https://ria.ru/20250516/tishkovets-2017294120.html

кемеровская область

тисульский район

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кемеровская область, тисульский район, общество