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В Новосибирске пошел снег - РИА Новости, 27.05.2025
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09:27 27.05.2025 (обновлено: 09:34 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/sneg-2019263016.html
В Новосибирске пошел снег
В Новосибирске пошел снег - РИА Новости, 27.05.2025
В Новосибирске пошел снег
В Новосибирске в конце мая снегопад, температура воздуха составляет около трех градусов тепла, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T09:27:00+03:00
2025-05-27T09:34:00+03:00
новосибирск
общество
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НОВОСИБИРСК, 27 мая – РИА Новости. В Новосибирске в конце мая снегопад, температура воздуха составляет около трех градусов тепла, передает корреспондент РИА Новости. Западно-Сибирское УГМС в ночь на 27 мая в Новосибирске прогнозировало ухудшение погодных условий, понижение температуры воздуха до +1..+3, в пригороде - заморозки до минус двух, дождь и мокрый снег. Прогноз синоптиков оправдался. С утра в Новосибирске зарядами идет снег - от мокрого с дождем до крупных хлопьев. Температура воздуха составляет около +3 градусов. По данным синоптиков, 27 мая станет самым холодным днем текущей недели. Среднесуточная температура во вторник будет ниже нормы на 6-8 градусов. В последующие несколько дней погода существенно не улучшится, но потихоньку будет становиться теплее.
https://ria.ru/20250526/pogoda-2019042291.html
https://ria.ru/20250516/tishkovets-2017294120.html
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новосибирск, общество
Новосибирск, Общество
В Новосибирске пошел снег

Майский снегопад пришел в Новосибирск

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСнег в Новосибирске
Снег в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Снег в Новосибирске
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НОВОСИБИРСК, 27 мая – РИА Новости. В Новосибирске в конце мая снегопад, температура воздуха составляет около трех градусов тепла, передает корреспондент РИА Новости.
Западно-Сибирское УГМС в ночь на 27 мая в Новосибирске прогнозировало ухудшение погодных условий, понижение температуры воздуха до +1..+3, в пригороде - заморозки до минус двух, дождь и мокрый снег.
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Синоптик спрогнозировал погоду в Москве на выходных
26 мая, 08:05
Прогноз синоптиков оправдался. С утра в Новосибирске зарядами идет снег - от мокрого с дождем до крупных хлопьев. Температура воздуха составляет около +3 градусов.
По данным синоптиков, 27 мая станет самым холодным днем текущей недели. Среднесуточная температура во вторник будет ниже нормы на 6-8 градусов. В последующие несколько дней погода существенно не улучшится, но потихоньку будет становиться теплее.
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НовосибирскОбщество
 
 
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