https://ria.ru/20250527/sneg-2019263016.html

В Новосибирске пошел снег

В Новосибирске пошел снег - РИА Новости, 27.05.2025

В Новосибирске пошел снег

В Новосибирске в конце мая снегопад, температура воздуха составляет около трех градусов тепла, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T09:27:00+03:00

2025-05-27T09:27:00+03:00

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новосибирск

общество

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НОВОСИБИРСК, 27 мая – РИА Новости. В Новосибирске в конце мая снегопад, температура воздуха составляет около трех градусов тепла, передает корреспондент РИА Новости. Западно-Сибирское УГМС в ночь на 27 мая в Новосибирске прогнозировало ухудшение погодных условий, понижение температуры воздуха до +1..+3, в пригороде - заморозки до минус двух, дождь и мокрый снег. Прогноз синоптиков оправдался. С утра в Новосибирске зарядами идет снег - от мокрого с дождем до крупных хлопьев. Температура воздуха составляет около +3 градусов. По данным синоптиков, 27 мая станет самым холодным днем текущей недели. Среднесуточная температура во вторник будет ниже нормы на 6-8 градусов. В последующие несколько дней погода существенно не улучшится, но потихоньку будет становиться теплее.

https://ria.ru/20250526/pogoda-2019042291.html

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новосибирск

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новосибирск, общество