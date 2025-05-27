https://ria.ru/20250527/sneg-2019263016.html
В Новосибирске пошел снег
В Новосибирске пошел снег - РИА Новости, 27.05.2025
В Новосибирске пошел снег
В Новосибирске в конце мая снегопад, температура воздуха составляет около трех градусов тепла, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T09:27:00+03:00
2025-05-27T09:27:00+03:00
2025-05-27T09:34:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 27 мая – РИА Новости. В Новосибирске в конце мая снегопад, температура воздуха составляет около трех градусов тепла, передает корреспондент РИА Новости. Западно-Сибирское УГМС в ночь на 27 мая в Новосибирске прогнозировало ухудшение погодных условий, понижение температуры воздуха до +1..+3, в пригороде - заморозки до минус двух, дождь и мокрый снег. Прогноз синоптиков оправдался. С утра в Новосибирске зарядами идет снег - от мокрого с дождем до крупных хлопьев. Температура воздуха составляет около +3 градусов. По данным синоптиков, 27 мая станет самым холодным днем текущей недели. Среднесуточная температура во вторник будет ниже нормы на 6-8 градусов. В последующие несколько дней погода существенно не улучшится, но потихоньку будет становиться теплее.
https://ria.ru/20250526/pogoda-2019042291.html
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новосибирск, общество
В Новосибирске пошел снег
Майский снегопад пришел в Новосибирск